Cae hermana de Lozoya por el caso Agronitrogenados

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) relacionadas con el caso Agronitrogenados.

La captura ocurrió en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

El Dato: Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Gilda y Emilio, fue investigada en el caso Odebrecht, detenida en Alemania, extraditada y enfrenta su proceso en libertad.

Según la investigación de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la indagatoria ubica a Lozoya Austin como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, luego de que su hermano le cediera los derechos sobre una cuenta abierta en un banco suizo mediante una compañía fachada.

Las pesquisas sostienen que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012 recibió cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA). Después, efectuó un traspaso por un monto menor a otra persona, de acuerdo con la información ministerial.

Para la FGR, el dinero administrado por Lozoya Austin “posiblemente tiene una procedencia ilícita”, porque, conforme a la indagatoria, deriva de “un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida. Probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita”.

Otro de los elementos que integra el expediente corresponde al destino de parte de esos recursos. La autoridad federal indicó que desde la cuenta atribuida a la empresa fachada se realizaron transferencias para financiar la compra de un inmueble cuya extinción de dominio ya quedó firme mediante sentencia definitiva.

Asimismo, la carpeta de investigación establece que los hechos ocurrieron cuando Emilio Lozoya ya conocía que asumiría la dirección general de Pemex. Para la fiscalía, ese contexto forma parte de las circunstancias que rodean las operaciones financieras bajo investigación.

Tras su captura, los agentes federales pusieron a Lozoya Austin a disposición de la jueza que emitió el mandamiento judicial. Esa autoridad resolverá su situación jurídica por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR recordó que, conforme al marco legal vigente, la acusada conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria dictada por la autoridad judicial competente.

Nora Ileana García, jueza de control de Centro de Justicia Penal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, aplazó para este viernes la audiencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de la detención, y ordenó que permanezca bajo resguardo de la FGR.

El caso Agronitrogenados constituye una de las principales investigaciones de corrupción abiertas por la FGR en torno a la adquisición de la planta de fertilizantes por parte de Pemex. Dentro de ese expediente, las autoridades mantienen diversas líneas de investigación relacionadas con presuntos mecanismos de triangulación financiera y movimientos internacionales de recursos.

El caso se origina en la adquisición de una planta de fertilizantes a AHMSA en 2014. La operación quedó bajo revisión porque el complejo llevaba años sin producir y requería inversiones adicionales para volver a funcionar. Dentro de esa causa, Alonso Ancira pactó un acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares, mientras Emilio Lozoya enfrentó imputaciones por sobornos en la compra.

Acusa persecución política para presionar a su familiar

| Por Elizabeth Hernández |

Durante la audiencia en el Reclusorio Norte, Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acusó que su detención es un caso político, con el único fin de presionar a su familiar.

“Yo creo que este es un caso político, donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano. Yo salí del país una semana por un asunto familiar y regresé porque aquí está mi familia y estoy aquí con las ganas de cooperar, cuándo salí del país, lo hice sin problemas. Quiero recalcar dos puntos: salí del país porque esta orden de aprehensión no se me había notificado y estoy aquí para cooperar”, expuso.

El Tip: El expediente contra Gilda Susana consta de 70 mil fojas, por lo que la defensa pidió un receso para revisarlo.

Previamente, al ser entrevistado afuera del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, Alejandro Rojas Pruneda, abogado de la familia Lozoya, cuestionó la forma en que la Fiscalía General de la República ejecutó la orden de aprehensión.

“Nos hubieran mandado un citatorio, una solicitud para que se presentara, sí se hubiera presentado, como se ha presentado tanto el señor Emilio, como su mamá, como su papá, como su hermana, a todo lo que nos han solicitado, no era necesario”, declaró.

Afirmó que su clienta conocía que enfrentaba una investigación y, según dijo, permanecía disponible para atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial, por lo que consideró innecesario el despliegue utilizado para detenerla.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex ı Foto: larazondemexico

El abogado también criticó la difusión de fotografías oficiales en las que Lozoya aparece esposada tras su captura. A su juicio, esa decisión afectó la imagen de su representada antes de que un juez determine su situación jurídica. Sostuvo que la defensa ha colaborado con las autoridades desde el inicio del procedimiento y aseguró que un citatorio habría permitido su comparecencia ante el órgano jurisdiccional.