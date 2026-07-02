Consistencia de la Marina

Relevante, nos comentan, el nuevo golpe que dio la Marina al asegurar 1.2 toneladas de cocaína frente a las costas de Chiapas. Y es que el impacto para organizaciones del crimen se puede cuantificar en más de 250 millones de dólares, nos dicen, si se considera el valor de la droga en los mercados ilegales. Nos piden no perder de vista la consistencia con la que la dependencia a cargo del almirante Raymundo Morales ha venido actuando frente a organizaciones criminales, pues en lo que va de la actual administración acumula ya 79 toneladas de esta droga incautada en el mar. Por lo pronto, el aseguramiento reportado ayer corresponde a dos acciones distintas en las que se detuvo a ocho presuntos infractores de la ley, asegurándoles también una embarcación menor con dos motores fuera de borda, en las inmediaciones de las playas de San José el Hueyate. En esta ocasión, pescadores de la comunidad San José, del municipio de Mazatán colaboraron para rescatar un cargamento de cocaína.

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