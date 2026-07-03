Asciende a 2 mil 645 cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

El primer sismo en Venezuela se registró el 24 de junio.

A más de una semana de tragedia

El terremoto en Venezuela dejó 2 mil 645 fallecidos, 12 mil 666 heridos y 6 mil 462 rescatados, según el balance oficial difundido por el Ministerio de Comunicación e Información. Las autoridades también contabilizan 86.117 familias atendidas y 15.050 personas que permanecen sin vivienda.

Los fenómenos naturales provocaron daños estructurales en 885 edificios y el colapso total de 189.

En materia de asistencia humanitaria, el parte ministerial registra la distribución de 9.486 toneladas de alimentos, 78.478 bolsas de comida y 453.326 litros de agua entregados a la población afectada.

El operativo de respuesta movilizó 29 mil 567 efectivos y contó con la participación de 3.305 rescatistas internacionales, además de 25.846 voluntarios registrados. En total, 20.909 pacientes recibieron atención médica desde que se desencadenó la emergencia.

Las autoridades habilitaron 59 campamentos transitorios para albergar a quienes perdieron sus hogares. Hasta la fecha del reporte, el Ministerio de Comunicación e Información contabilizó 890 réplicas del movimiento sísmico principal.

Miles de personas siguen desaparecidas tras los terremotos del 24 de junio que derrumbaron decenas de complejos de apartamentos, principalmente en la zona costera de La Guaira, al norte de la capital, Caracas.

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FGR