Sheinbaum destina 4 mil mdp a Plan de Justicia P’urhépecha en Michoacán

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos registraron un incremento presupuestal para este ciclo.

El Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha fue robustecido con los nuevos compromisos que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien este viernes además resaltó que se ha destinado un monto de 4 mil millones de pesos para sacar adelante los objetivos planteados con anterioridad.

En el marco de su gira por el Estado de Michoacán, la mandataria federal precisó que más de 4 mil millones de pesos han servido para fortalecer los servicios de salud, educación, caminos y seguridad, a un año y dos meses de la implementación de la estrategia.

Recordó que la planificación se hizo junto con las comunidades, a partir de asambleas en las que se escucharon sus necesidades.

TE RECOMENDAMOS: Éxito médico de la Defensa Médicos militares mexicanos salvan vida en misión humanitaria en Venezuela

“¿Cómo se hacen los Planes de Justicia? Con ustedes. No se hacen en una oficina del gobierno federal, del Gobierno del Estado, se hacen en asambleas; ahí se determinan cuáles son las necesidades y, de acuerdo a los recursos pues se destina para poder atender. Como lo mencionó Adelfo, estamos destinando cerca de 4 mil millones de pesos para el pueblo P’urhépecha para salud, para educación, para caminos, para seguridad y para otros temas, y es a partir de lo que ustedes nos solicitan”, dijo.

Durante su recorrido de trabajo por el Estado de Michoacán, la titular del Ejecutivo Federal validó los avances en materia de comunicación comunitaria. ı Foto: Especial.

Mencionó las reformas hechas durante la administración de la 4T para que los pueblos originarios sean reconocidos como sujetos de derecho y, como parte de esto, se emprendió un cambio para que los recursos económicos destinados a su beneficio se otorguen directamente, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), que en 2025 ascendió a 12 mil mdp y para este 2026 cuenta con un monto de 13 mil 500 mdp.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que la inversión de más de 4 mil mdp se ha distribuido en cuatro temas: la construcción de 27 caminos artesanales, con una meta de alcanzar 74.34 kilómetros y un financiamiento de 485.01 mdp; Casas y Comedores Escolares de la Niñez Indígena con siete servicios y 527 niñas y niños beneficiados; 21 Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas con inversión de 5.98 mdp; y 161 comunidades beneficiadas con 212.74 mdp de los fondos federales en 2025 y 234.47 mdp en 2026.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR