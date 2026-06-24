En el Mundial 2026, Alejandro Zendejas se ha convertido en una pieza clave de la Selección de Estados Unidos. Sin embargo, entre los aficionados surge la pregunta: ¿el futbolista es originario de Ciudad Juárez o de El Paso, Texas?

Descubre en La Razón el origen y la trayectoria del deportista de 28 años.

¿De dónde es Alejandro Zendejas, de Ciudad Juárez o El Paso, Texas?

Alejandro Zendejas Saavedra es un futbolista que nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, el 7 de febrero de 1998. Actualmente tiene 28 años.

Aunque nació en México, se crió en El Paso, Texas, ciudad fronteriza de Estados Unidos, por lo que tiene doble nacionalidad. En ese país inició su formación futbolística en una filial del FC Dallas en 2012.

Alejandro Zendejas debutó en el futbol a nivel profesional en el FC Dallas en 2015, en Texas. El deportista luego pasó por Chivas y Zacatepec, donde adquirió experiencia en la Liga MX.

En 2020 se unió al Necaxa, destacando como uno de los goleadores mexicanos del torneo. Desde 2022, Alejandro Zendejas juega en el Club América, donde se ha convertido en titular indiscutible.

ALEJANDRO ZENDEJAS durante la revelación de la convocatoria, el 28 de mayo. ı Foto: Reuters

El joven futbolista representó a Estados Unidos en la Sub-17, jugando junto a Christian Pulisic y Tyler Adams. Para 2023, Alejandro Zendejas debutó con la Selección Mayor de Estados Unidos y hoy disputa el Mundial 2026 con el equipo estadounidense.

Como muchas personas que desarrollan su vida en la frontera, Zendejas está conectado a ambas culturas, pero en el Mundial 2026 representa a Estados Unidos. Este hecho le ha costado miles de críticas de personas mexicanas, quienes esperaban que el futbolista portara la camiseta tricolor esta Copa del Mundo.

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