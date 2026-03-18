Fer Italia es condenado a 20 años de cárcel por abuso sexual a una menor

Finalmente se dictó sentencia contra Luis Fernando Padilla Manzo, mejor conocido como Fer Italia, quien fue condenado a 20 años de prisión por el delito de violación en contra de una menor de edad. La buena noticia para él es que podría reencontrarse con su amigo Fofo Márquez.

Las autoridades del Estado de México informaron que el creador de contenido enfrenta todavía otro proceso, pues tiene una acusación más por abuso sexual en contra de una mujer 34 años que fue su pareja.

Fer Italia es condenado a 20 años de cárcel por abuso sexual a una menor

De acuerdo con la información oficial, el Tribunal determinó este martes que Fer Italia deberá cumplir una condena de 20 años de prisión en el penal de Barrientos, en el Estado de México. El creador de contenido podría reencontrarse con su amigo Fofo Márquez, quien se encuentra recluido en dicho lugar.

La sentencia contra Luis Fernando Padilla Manzo se dictó tras comprobarse su responsabilidad en la agresión sexual contra una menor, un delito que la Fiscalía calificó como de alto impacto.

La joven que lo denunció tenía 16 años cuando ocurrió el delito, en enero de 2024. El acusado llevó a la adolescente con engaños hasta un domicilio situado en la colonia Constituyentes de 1917, en Huixquilucan.

La agresión no fue un hecho aislado, pues el 22 de marzo Fer Italia volvió a contactar a la víctima para amenazarla con difundir imágenes y videos de carácter sexual. Bajo esa presión, la condujo nuevamente al mismo lugar, donde cometió otro abuso en su contra.

El influencer aún enfrenta otro procedimiento penal pendiente por abuso sexual, lo que podría derivar en nuevas sanciones. Una mujer de 34 años que fue su pareja lo acusa del mismo delito; Fer Italia ya fue vinculado a proceso por este caso.

Las investigaciones señalan que el acusado habría sometido y agredido sexualmente a la víctima en tres ocasiones distintas. La primera vez fue el 22 de mayo de 2020, la segunda el 27 de marzo de 2022 y la tercera el 10 de enero de 2023, todas dentro de un inmueble ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

¿Quién es Fer Italia?

Luis Fernando Padilla Manzo es un creador de contenido de origen mexicano, se hizo conocido en plataformas digitales bajo el nombre de Fer Italia, donde compartía contenido de automóviles y entretenimiento. El influencer tiene alrededor de 30 años.