Declaran culpable a Fer Italia por abuso

El creador de contenido Luis Fernando Padilla Manzo, mejor conocido en redes sociales como Fer Italia, ha sido encontrado culpable por el delito de violación en agravio de un adolescente de 16 años en Huixquilucan.

Fer Italia también es investigado por su probable intervención en el delito de violación contra otra mujer, quién supuestamente era su pareja sentimental. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante el jueves la responsabilidad del creador de contenido en el delito de violación en agravio de un adolescente de 16 años de edad.

Detienen a Fer Italia ı Foto: larazondemexico

La audiencia fue celebrada en los juzgados de Tlalnepantla y la autoridad judicial dictó sentencia de condena en contra del famoso por agredir en dos ocasiones a la joven al interior de un domicilio en la colonia Constituyentes de 1917 en Huixquilucan.

El primero de los ataques se habrá llevado a cabo el 11 de enero de 2024, cuando a base de engaños, trasladó a la víctima a la vivienda referida, donde se habría cometido el abuso.

El 22 de marzo de ese mismo año, el delincuente amenazó a la víctima para difundir fotos y videos de índole sexual en que ella aparecía. El hombre fue detenido el pasado 28 de agosto por elementos de la Policía de Investigación.

¿De cuánto es la fortuna de Fer Italia? ı Foto: Especial

Luis Fernando Padilla Manzo está recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla y se estableció el 17 de marzo como la fecha en la que se fijará la pena.

El segundo caso en el que está relacionado Fer Italia tiene que ver con la violación de una mujer que habría sido su pareja sentimental. Las agresiones habrían ocurrido el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo del año 2022 y el 10 de enero de 2023.

El creador de contenido destacó en redes sociales por sus videos mostrando autos de lujo, haciendo referencia a grandes cantidades de dinero y de este modo, logró llamar la atención de miles de personas en la comunidad latina de Internet.