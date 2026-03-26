Juez de EU no desestimará cargos contra Nicolás Maduro por bloqueo a pago de defensa

El expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante la comparecencia

Un juez federal de Estados Unidos no desestimará los cargos contra Nicolás Maduro, pese a los reclamos de su defensa sobre las dificultades para pagar a sus abogados por el bloqueo al uso de fondos venezolanos.

La audiencia se realizó este jueves en un tribunal federal de Manhattan, Nueva York, donde el exmandatario venezolano acudió junto con Cilia Flores, ambos vestidos con uniforme carcelario color beige. Los dos permanecen detenidos en Brooklyn mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, se han declarado inocentes de los delitos que les imputa la justicia estadounidense, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo.

La defensa había solicitado al juez Alvin Hellerstein desechar el caso, argumentando que impedir el acceso a recursos públicos venezolanos para pagar su representación legal vulnera el derecho constitucional a contar con un abogado de su elección.

El expresidente Nicolás Maduro fue retirado del tribunal bajo un fuerte proceso de seguridad ı Foto: Reuters

Durante la audiencia, el juez puso en duda la postura del gobierno estadounidense, que sostiene que el bloqueo al pago de la defensa responde a razones de seguridad nacional y política exterior.

De acuerdo con lo expuesto en la corte, los abogados de Maduro han insistido en que ni él ni Flores cuentan con recursos personales suficientes para cubrir los costos de una defensa privada en un caso de esta magnitud.

Hellerstein se mostró escéptico ante la justificación del gobierno y subrayó que el derecho a una defensa legal adecuada tiene un peso central dentro del proceso penal. Aun así, dejó claro que ese conflicto no será suficiente para anular los cargos.

Uno de los puntos que también llamó la atención fue la postura del abogado Barry Pollack, quien ha señalado que podría retirarse del caso si no se resuelve el tema del pago de honorarios.

Con esta decisión, el proceso contra Nicolás Maduro seguirá su curso en la justicia federal estadounidense, mientras continúa la disputa sobre cómo será financiada su defensa.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA: Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se presentaron ante el juez con uniforme de prisión y auriculares para escuchar a los traductores, según Reuters.



El abogado de Maduro, Barry Pollack, pidió desestimar los cargos al argumentar que las sanciones de EEUU… pic.twitter.com/fa32cbEmHb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 26, 2026

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LMCT