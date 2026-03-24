Accidente aéreo militar en Colombia

Miembros del Ejército en el lugar del accidente en Putumayo, ayer.

AL MENOS 66 personas murieron y 4 permanecen desaparecidas, mientras 14 se encuentran en estado crítico, tras el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, informó el gobernador Jhon Gabriel Molina.

En la aeronave viajaban 125 personas: 112 militares, dos policías y 11 tripulantes. El siniestro ocurrió poco después del despegue, cuando el avión cayó a aproximadamente 1.5 kilómetros del aeródromo, de acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien descartó indicios de un ataque.

El presidente Gustavo Petro había reportado previamente una cifra menor de víctimas y expresó su solidaridad con las familias de los afectados. Las autoridades han reconocido que los balances continúan en actualización conforme avanzan las labores de rescate.

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El impacto provocó un incendio que detonó parte de la munición transportada por la tropa, lo que generó explosiones captadas en videos. El comandante Carlos Fernando Silva Rueda indicó que la aeronave presentó un problema antes de precipitarse.

Las fuerzas militares desplegaron un operativo con aeronaves medicalizadas, helicópteros y personal especializado.