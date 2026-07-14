¿Juan Manuel Cerúndolo es hermano de Francisco Cerúndolo? FOTOS

Durante su debut en el ATP 250 de Gstaad, el argentino Juan Manuel Cerúndulo consiguió su pase para la segunda ronda después de ganarle 4-6, 6-3 y 6-4 al checo Zdenek Kolar en el encuentro de poco más de diez horas.

Después del partido de este martes, ahora Juan Manuel Cerúndolo deberá enfrentarse al serbio Miomis Kecmaniovic, quien venció al suizo Kilian Feldbausch en su debut.

Cerúndolo ha destacado en este año después de haber derrotado a Jannik Sinner en el Ronald Garros 2026, pues el argentino logró ganarle al número uno en cinco sets que duradon casi cuatro horas.

¿Juan Manuel Cerúndolo es hermano de Francisco Cerúndolo?

Juan Manuel Cerúndolo es hermano de Francisco Cerúndulo; además, toda la familia ha estado rodeada por el mundo deportivo, pues su hermana y sus padres también se dedican profesionalmente a los deportes.

Los tres hermanos son hijos de María Luz Rodríguez; quien además de ser psicóloga deportiva fuejugadora de hockey sobre césped, y de Alejandro “Toto” Cerúndolo, quien también fue tenista profesional.

A diferencia de Juan Manuel y Francisco, María Constanza Cerúndulo se dedica al hockey sobre césped al igual que su madre, y fue campeona juveni durante los juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Juan Manuel Cerúndulo inició su carrera profesional en el mundo del tenis en 2019, pero apenas en 2021 hizo su debut en el Córdoba Open del ATP, y desde entonces pasó de estar en el 335 del ranking al número 45.

Durante esta teporada el argentino ha evidenciado que se encuentra en la etapa más madura de su vida deportiva, pues el mundo del tenis ha logrado ser testigo del crecimiento que ha tenido desde que inició con tan solo 20 años.

El menor de los Cerúndulo ha demostrado tener una gran habilidad con la mano izquierda, pues incluso le ha ganado a personakes como Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime, Luciano Darderi, Diego Schwartzman, y otros.

Juan Manuel se interesó en el tenis desde los 3 años, y desde entonces hasta la actualidad ha superado los obstáculos que se le han presentado, y continúa corroborado su gran pasión dentro de la cancha.

Por su parte, Francisco Cerúndulo se encuentra en lugar del ranking individual de ATP, y en mayo del 2025 alcanzó número 18. Le ha ganado a tenistas que se encuentran dentro del top 10 en repetidas ocasiones.

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