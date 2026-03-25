El Abierto Mexicano de Tenis seguirá brillando en Acapulco el 2027

El puerto de Acapulco reafirma su posición como sede de grandes eventos internacionales, luego de que se ratificara la realización del Abierto Mexicano de Tenis para su edición 2027.

Por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, sostuvo comunicación directa con los directivos del torneo, quienes confirmaron su permanencia en el destino. Tras este anuncio, los organizadores difundieron material publicitario oficial, reforzando la certeza de este importante evento deportivo en el puerto.

El funcionario destacó la estrecha coordinación entre el gobierno del estado y los organizadores, subrayando el papel fundamental de la mandataria estatal en las gestiones que han permitido asegurar la continuidad de este torneo, considerado uno de los más relevantes de Latinoamérica.

TE RECOMENDAMOS: Hacen enlace en Mañanera de CSP Gobernador Rocha encabeza la entrega de las primeras viviendas para el Bienestar en Los Mochis

La realización del evento es resultado de la confianza de los organizadores, así como de las facilidades y la infraestructura que ofrece el gobierno encabezado por Evelyn Salgado Pineda. ı Foto: Especial

Más allá del ámbito deportivo, el Abierto Mexicano de Tenis se consolida como un activo estratégico para la entidad, con impacto internacional al generar confianza para inversionistas, fortalecer el posicionamiento global y detonar el desarrollo económico.

Entre sus principales beneficios, se estima una derrama económica superior a los 700 millones de pesos y la generación de más de 11 mil empleos directos, beneficiando a miles de familias guerrerenses y activando diversas cadenas productivas.

Asimismo, el torneo proyecta a Acapulco a nivel mundial, con transmisiones en más de 180 países a través de más de 30 señales internacionales, lo que representa una exposición mediática de gran valor.

La permanencia de este evento en el puerto es resultado de la confianza de los organizadores, así como de las facilidades, condiciones e infraestructura que ofrece el gobierno encabezado por Evelyn Salgado Pineda, consolidando a Acapulco como un destino competitivo en las grandes ligas del turismo internacional.

El torneo proyecta a Acapulco a nivel mundial ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT