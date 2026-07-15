El futbolista de la Selección Argentina, Giuliano Simeone, ha llamado la atención en las últimas semanas durante el Mundial por su estilo de juego dinámico y su capacidad para generar peligro en el área.

Sin embargo, en el reciente encuentro contra Inglaterra, su desempeño deja qué desear. Su apellido, no obstante, de origen italiano, también causa curiosidad pues muchos se preguntan si tiene relación con Diego Cholo Simeone, uno de los entrenadores más reconocidos del mundo.

¿Giuliano Simeone es hijo del Cholo Simeone? Esto debes saber de su padre

Giuliano Simeone sí es hijo del Cholo Simeone, pero ¿quién es este personaje del futbol argentino?

Diego Pablo Simeone, conocido como El Cholo, nació en Buenos Aires en 1970. Fue un mediocampista de carácter fuerte y liderazgo indiscutible, cualidades que lo llevaron a destacar en equipos como Vélez Sarsfield, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Lazio.

Con la selección argentina, Cholo Simeone disputó tres Mundiales: 1994, 1998 y 2002 y levantó la Copa América en 1991 y 1993. Su estilo aguerrido lo hizo destacar y lo convirtió en referente del futbol sudamericano y europeo.

Giuliano Simeone 5 fouls and counting still no card.



Like father like son. pic.twitter.com/yDVICeTI1J — Tommo (@Only1tommo) July 15, 2026

Tras su retiro, inició su camino en los banquillos y desde 2011 dirige al Atlético de Madrid, club con el que ganó dos títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Europa League, además de disputar finales de Champions League. Actualmente sigue al frente del equipo colchonero, donde juega su hijo Giuliano Simeone.

Cholo Simeone tiene cinco hijos. Giovanni, Gianluca y Giuliano son fruto de su relación con Carolina Baldini; todos se han dedicado al futbol profesional. Además, tiene dos hijas con Carla Pereyra.

Giuliano Simeone, el menor, juega actualmente con la Selección Argentina, y tiene un hijo pequeño. El deportista nació el 18 de diciembre de 2002 en Roma, Italia, cuando su padre jugaba en la Lazio.

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