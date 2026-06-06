¡Inaudito! El “Bombón Asesino” se transforma en el Himno de Argentina previo al amistoso ante Honduras (VIDEO)

El "Bombón Asesinó" sonó en lugar del Himno de Argentina previo al amistoso contra Honduras.

El “Bombón Asesino”, una de las canciones más populares de la música tropical argentina, del grupo Los Palmeras, sustituyó al Himno de Argentina en los minutos previos al partido amistoso que la Albiceleste sostuvo ante Honduras en el Kyle Field de Texas.

El Himno del conjunto centroamericano sonó en primera instancia y de manera normal. La sorpresa vino posteriormente, cuando en vez de sonar el de Argentina se escuchó de fondo el tema del “Bombón Asesino”.

En el estadio en vez del himno pusieron el bombón asesino NO DOY MÁS DE RISA pic.twitter.com/LkSm3tIr85 — Mel ⭐ ⭐ ⭐ (@miss_mercuryy_) June 7, 2026

Al percatarse del inaudito hecho, los futbolistas de Argentina se voltearon a ver entre ellos, haciendo patente su incredulidad ante la situación en los momentos previos a su penúltimo partido de preparación antes del Mundial 2026.

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Argentina gana su penúltima prueba antes del Mundial

Lautaro Martínez y Giuliano Simeone convirtieron los goles con los cuales Argentina superó 2-0 a Honduras en su penúltimo examen antes de debutar en el Mundial 2026, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Con una formación inédita y sin el veterano Lionel Messi, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso a la Bicolor, que fracasó en las eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial 2026.

A cinco días del inicio de la justa tripartita, Lionel Scaloni optó por preservar a la gran cantidad de jugadores que arrastran molestias físicas de distinta consideración, entre ellos Messi con una molestia muscular que en principio no le impedirá disputar el certamen.

Este mismo sábado, el estratega dio de baja de la lista mundialista al defensor Leonardo Balerdi por una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha que sufrió durante un entrenamiento.

¿Cuándo y contra quién debuta Argentina en el Mundial 2026?

Argentina comienza su camino en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio, cuando choque ante Argelia en la apertura del Grupo J.

El encuentro entre la Albiceleste y Los zorros del desierto se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Posteriormente, Argentina se verá las caras con Austria y la debutante Jordania, las otras dos selecciones que componen el Grupo J del Mundial 2026, en el que Lionel Messi y compañía llegan con la misión de repetir el título tras su consagración en Qatar 2022.

EVG