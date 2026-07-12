Cynthia Klitbo, recordada por participar en la telenovela Teresa y en realities como Villanas, ha llamado la atención del público por su vida sentimental, ya que se casó en cuatro ocasiones y por ello muchos se preguntan quién es su actual esposo.

Descubre quién es su pareja y conoce con quién ha estado casada.

¿Quién es el esposo de Cynthia Klitbo?

La actriz mexicana Cynthia Klitbo no está casada actualmente. Sin embargo, está atravesando un momento pleno a nivel sentimental gracias a su relación con Luis Rodríguez, un director de cine de 30 años.

La intérprete de 59 años confirmó que se encuentra enamorada y disfrutando de esta etapa, sin preocuparse por las críticas hacia la diferencia de edad entre ambos. Además, Klitbo ha declarado en varias ocasiones que mantiene una relación seria y estable con el joven, pues ella conoce a su familia y él se lleva bien con su hija, Elisa.

Cynthia Klitbo y su novio Luis Rodríguez en junio de 2026 ı Foto: IG laklitbocynthia

Luis Rodríguez estudió psicología social y posteriormente cinematografía en Cuba, además de fotografía, lo que le ha permitido abrirse paso en el ámbito audiovisual. En junio de este año estrenó la película El templo.

Otras relaciones conocidas de Cynthia Klitbo

A lo largo de su vida, Cynthia Klitbo ha tenido varias relaciones que han sido públicas. Del año 1987 a 1989 estuvo casada con el actor Jorge Antolín, aunque el matrimonio terminó en divorcio.

De 1995 a 1997, la actriz estuvo saliendo con Francisco Gattorno, con quien se casó, pero su matrimonio duró menos de tres semanas debido a una infidelidad del histrión.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno en 1997 ı Foto: IG untiempopararecordar1

Posteriormente, en 2005 contrajo matrimonio con el escultor Rubén Lira, unión que también concluyó algunos años después, en 2007.

Más adelante, de 2012 a 2016, mantuvo una relación con el actor David Gerstein, con quien también se casó. En 2020, Cynthia Klitbo sorprendió al anunciar su noviazgo con el actor Juan Vidal, aunque la relación fue breve y terminó en medio de declaraciones polémicas sobre violencia.

En total, la actriz se ha casado cuatro veces.

Cynthia Klitbo y Juan Vidal ı Foto: larazondemexico

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