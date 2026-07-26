Así es la estrecha relación de Aldo Rendón con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

Aldo Rendón, participante de La Casa de los Famosos México, ha hablado abiertamente de su relación con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, a quienes aprecia mucho y son unas figuras muy importantes en su vida.

Aldo Rendón ha contado en entrevistas que su relación comenzó realmente con Marilé Andrande, la hermana de Yolanda Andrade, a quién él conoció en Culiacán, cuando él apenas era un adolescente.

Así que Marilé fue quien lo convenció de irse a vivir a la Cuidad de México para seguir su sueño en la moda.

Debido a su corta edad, Aldo tenía 17 años, Yolanda Andrade tuvo que intervenir y hablar con la mamá de Aldo para actuar como su tutora.

Así inició la amistad de Aldo Rendón con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

Cuando Aldo llegó a la ciudad, vivió con Marilé en un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio en Polanco. Curiosamente, en el cuarto piso de ese mismo edificio vivían Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

Sin embargo, Aldo se peleó con Marilé y fue cuando se fue a mudar a con Montserrat y Yolanda. Montserrat lo ayudó en la escuela y le pagó la escuela para que estudiara.

Montserrat fue la primera que le dio la oportunidad de vestirla, ella fue su primera clienta. Además lo ayudó a impulsar su carrera con Pedro Torres y también cuando trabajaba en un periódico en moda.

Aldo Rendón ha contado que está muy agradecido con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, además de que lo cobijaron con ellos vivió muchas aventuras.

El estilista recodó algunas anécdotas como el día que fue con ellas a un viaje en el carro de Eduardo Verástegui. Dijo que el el actor lo regañó por dormirse, pero que a él no le importó que le dijera eso uno de los galanes de esa época.

Montserrat Oliver le regaló a Aldo Rendón su perrita Rita, que es su ser viviente más preciado. Señaló que la conductora y modelo le dijo cuando fue el momento oportuno que él ya estaba listo para cuidar a una mascota y ella misma le entregó a la perrita.

Rita falleció en el 2023, debido a que tenía un tumor en el cerebro y Aldo tuvo que tomar la difícil decisión de dormirla porque estaba sufriendo mucho.

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