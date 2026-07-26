Mariana Ochoa es la tercera habitante sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 tiene sorpresas aún en su estreno, pues se reveló a Mariana Ochoa como una de las tres habitantes sorpresa del reality show de Televisa.

La artista se suma a un proyecto que ya cuenta con grandes figuras del entretenimiento como Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo y Yanet García, entre otras personalidades famosas en Internet y en la cultura pop mexicana.

La artista dio a conocer su participación en el proyecto antes de tiempo. “Ahora sí no tienes pretexto para perderte el 24/7 de un programa muy conocido porque van a haber muchas sorpresas. Yo te mando muchos besos y espera muchas sorpresas”, comentó Mariana Ochoa entre risas.

Además, el cuadro detrás del video era idéntico a los que han grabado los confirmados del proyecto como Aldo Rendón y Cynthia Klitbo ya en el encierro. Aunque cabe mencionar que muchos ya sospechaban de la participación de la ex OV7 por las pistas de los habitantes sorpresa reveladas hace un par de días.

Aunque la famosa no menciona directamente el nombre del programa o da detalles del contrato, su mensaje fue una confirmación directa para el público, ya que el formato es famoso por mostrar a los fotos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Mariana Ochoa es una actriz, cantante, conductora y empresaria mexicana. Perteneció al grupo La Onda Vaselina, que años después se convirtió en uno de los grupos de pop más exitosos de México, OV7.

La famosa nació el 19 de febrero de 1979, por lo que actualmente tiene 47 años de edad. Con ellos permaneció hasta su separación en 2023, cuando quiso incursionar con una carrera como solista que la ha llevado a pisar diversos escenarios.

Ellos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la lista de habitantes confirmados para la cuarta temporada de la casa más famosa de México:

Ernesto Laguardia, actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México. Karina Torres, creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato. Ximena Herrera, actriz, modelo y cantante boliviana. Aldo Rendón, estilista de las estrellas, mexicano. Moisés Peñaloza, actor y modelo originario de Tamaulipas. Cynthia Klitbo, actriz y modelo mexicana. Yahir, cantante y ex participante de La Academia. Flor Vigna, cantante y ganadora de Supernova 2026. Masad Al-Tamimi, tiktoker árabe. Ese Pérez, influencer y cantante mexicano. Arantza Ruiz, actriz y gamer mexicana. Fede Vigevani, creador de contenido uruguayo con más de 76 millones de seguidores en YouTube. Brianda Deyanara, influencer y conductora mexicana. Memo Schutz, conductor y periodista deportivo. Yanet García, conductora y coach fitness. Gema Garoa, actriz mexicana. Luis Chaparro, influencer mexicano.

¿Quieres saber más?

Mariana Ochoa filtra su entrada a La Casa de los Famosos México 2026 | VIDEO

¿Cuánto mide Flor Vigna? Esta es la estatura de la habitante de LCDLF México 2026

¿Cuál es el origen del meme de Toy Story de Aldo Rendón? FOTOS