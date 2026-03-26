Los premios Oscar cambian de sede y se van de Hollywood

Los Oscar se van de Hollywood. En 2029, año en que la retransmisión pasará de ABC a YouTube, la ceremonia se trasladará de su sede de toda la vida, el Dolby Theatre de Hollywood, al centro de Los Ángeles y al Peacock Theater, a 9 millas (14,5 kilómetros) de distancia. La Academia anunció el jueves que ha alcanzado un acuerdo de 10 años con AEG, que opera el complejo L.A. Live donde se encuentra el Teatro Peacock.

Es un movimiento sorprendente, dado que el Dolby fue desarrollado por la propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, expresamente como sede para los Oscar. La ceremonia se celebra allí desde 2002 (con la excepción del concierto reducido por el COVID en Union Station en 2021) y ha proporcionado un hogar especialmente estable para los Oscar, que nunca habían permanecido en un solo recinto durante tanto tiempo. Los premios saltaron entre varios hoteles de Los Ángeles en sus primeros años, antes de trasladarse a los cines a mediados de los años 40.

El Dorothy Chandler Pavilion del centro, una instalación de bellas artes que alberga la Ópera de Los Ángeles, se vinculó fuertemente con los Oscar cuando fue sede de la ceremonia entre 1968 y 1986. La ceremonia alternó entonces entre el Chandler y el Shrine Auditorium, junto a la Universidad del Sur de California, hasta el traslado a largo plazo a Hollywood.

The Dolby seguirá acogiendo el programa mientras se emite en sus últimos años en ABC, concluyendo con la 100ª entrega de los Premios de la Academia en 2028.

El Teatro Peacock está junto al Crypto.com Arena, hogar de Los Angeles Lakers y Kings. El teatro ha acogido los premios Emmy casi todos los años desde 2008 y, en los últimos años, ceremonias de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll.

La academia afirma en su anuncio que, según su acuerdo, AEG realizará importantes mejoras en el teatro y su configuración tecnológica, y “colaborará estrechamente con la Academia para incorporar elementos de diseño personalizados necesarios para acomodar la ceremonia de los Oscar”.

El Teatro Peacock, anteriormente conocido como Nokia Theatre y Microsoft Theater, abrió en 2007, cuando el entonces emplazamiento del Staples Center se amplió para convertirse en el complejo de entretenimiento L.A. Live. Acogió conciertos de los Eagles y los Chicks para celebrar su apertura.

La capacidad del teatro, de unas 7 mil personas, es aproximadamente el doble que la del Dolby. Y su plaza es más grande y al aire libre que el complejo Dolby’s Ovation Hollywood, que tiene más un aire de centro comercial cerrado. Al igual que Hollywood, L.A. Live también cuenta con varios hoteles, esenciales para la logística de los Oscar.

Y hay un cine en el recinto, aunque su multicine Regal Theaters carece de la pátina histórica del TCL (antes Grauman’s) Chinese Theatre, junto al Dolby en Hollywood Boulevard.

“Para la 101ª edición de los Oscar y más allá, la Academia espera colaborar estrechamente con AEG para hacer de L.A. LIVE el escenario perfecto para nuestra celebración global del cine”, dijeron el CEO de la academia, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor, en un comunicado conjunto.