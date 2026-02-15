Muere Leo Rosas, participante de La Voz México y Yahir lo despide

Este domingo 15 de febrero de 2026, se reportó el fallecimiento de Leo Rosas de 27 años de edad. El intérprete alcanzó proyección a nivel internacional después de obtener el segundo lugar durante la edición 2019 de La Voz México.

Leo Rosas formó parte del equipo de Yahir en La Voz México. La noticia de su fallecimiento provocó una ola de reacciones en su ciudad natal, Santa Cruz de la Sierra y en el país, donde el público lo reconocía por su humildad o potencia vocal.

Yahir se despide de Leo Rosas

Fue a través de su cuenta de Instagram que el cantante mexicano Yahir reaccionó a la muerte del joven a quien entrenó por varias semanas en el reality show de canto donde participaba como coach junto a estrellas como Belinda y Ricardo Montaner.

“No puedo creer esto. Le mando un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a la familia de Leo y a todo Bolivia”, señaló, “qué triste noticia... Talentoso y tremenda persona mi Leo. Descanse en paz”, lamentó.

Yahir se despide de Leo Rosas ı Foto: IG: @yahirmusic

¿Quién era Leo Rosas?

Originario de Santa Cruz de la Sierra, Leo Rosas estuvo interesado desde joven por la balada romántica y el pop. Cuando participó en La Voz México, en su audición a ciegas consiguió que los cuatro coaches giraran su silla.

Al final, entre Belinda, Ricardo Montaner, Lupillo Rivera y Yahir, el artista escogió a Rosas. Tras quedar en segundo lugar, el joven obtuvo reconocimiento y compartieron escenario en conciertos en el país.

El último proyecto de Leo Rosas fue su reciente gira Homenaje a los Grandes, dedicada a los 200 años de Bolivia, con interpretaciones de temas de Luis Miguel, Roberto Carlos y Armando Manzanero.

Hasta el momento, se desconocen cuáles son las causas de muerte del cantante, quien apenas horas atrás había compartido en sus historias algunas imágenes que lo mostraban celebrando el Día del Amor y la Amistad.