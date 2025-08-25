Martha Higareda será mamá de gemelos: ‘Nos dijeron que eran dos corazoncitos’

Martha Higareda sorprendió a sus seguidores a través de una reciente entrevista para la revista Caras, donde ella y su esposo Lewis Howes, compartieron que descubrieron que están en espera de gemelos.

Fue a finales de junio del 2025 que Martha Higareda compartió que se encuentra embarazada por primera vez. Ahora, resulta que la famosa se convertirá en madre de gemelos y dio más detalles sobre su embarazo.

Martha Higareda está embarazada de gemelos

En la revista antes mencionada, la pareja compartió los pormenores de la dulce espera y cómo se preparan para la llegada del bebé. Sin embargo, destacó la noticia de que será papás de gemelos.

"Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, expresó Martha Higareda sobre que esperan tener dos hijos al mismo tiempo.

La actriz es consciente de que un embarazo múltiple conlleva mayores peligros, sin mencionar que al tener 42 años de edad es considerado un embarazo geriátrico, lo que aumenta los riesgos. Por ello, dijo que se ha apoyado mucho en Claudia Álvarez, una amiga actriz que tuvo gemelos.

“Me apoyo mucho en mi amiga Claudia Álvarez, que tuvo un embarazo gemelar, así a cada rato le pregunto sobre cómo le hizo con tal o cual cosa, y eso va desde los productos que ordena hasta las cosas del cuarto”, contó.

Será a mediados de octubre que nacerán los bebés de la famosa, quien compartió que su embarazo no podrá ser natural, a pesar de que es lo que habría deseado: "Por la cirugía que tuve el año pasado (el retiro de unos miomas uterinos), me dicen que no puede ser parto natural, así que tiene que ser cesárea, y está programada más o menos para mediados de octubre”, indicó.

Fue en febrero de 2025 que Martha Higareda y Lewis Howes se casaron en Playa del Carmen, después de un poco menos de dos años de estar comprometidos. La relación de la pareja inició en el año 2021.