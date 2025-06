¡Martha Higareda y Lewis Howes serán papás! Así revelaron su embarazo | FOTO

Martha Higareda y Lewis Howes van a ser papás. Así lo revelaron en una entrevista exclusiva para la revista Caras, donde protagonizaron la portada digital y contaron los detalles sobre su embarazo.

La pareja había compartido en el pasado que deseaban ser padres e incluso, semanas atrás se hizo viral un video de Martha Higareda en el que revelaba que se había sometido a una operación para eliminar un padecimiento que afectaba su fertilidad.

Martha Higareda habla de su embarazo

La actriz asegura que cuando se enteraron de que estaban en la dulce espera, después de una prueba sanguínea, “se puso a llorar de felicidad y Lewis la apapachaba”.

"Lloré de alegría y agradecimiento. Y sentí una felicidad y amor profundo inexplicable“, contó sobre el momento en que se dio cuenta de que estaba esperando un bebé, el cual nacerá en Los Ángeles.

Por su parte, Lewis expresó: "Estoy muy emocionado de que vamos a tener un bebé. Amo a Martha, amo México y su cultura", aseguró, “este tiempo ha sido muy especial para Martha y para mí. Nos ha permitido prepararnos para ser papás y empezar a imaginar juntos cómo queremos que sea nuestra vida en el futuro".

“Antes me daba miedo tener hijos con alguien porque no confiaba 100% en que serían ellos mi pareja y el padre de mis hijos, algo en mí decía que no eran ellos, o que yo no estaba lista, a pesar de querer tener hijos", reveló la famosa al señalar que todo cambió con su esposo.

De acuerdo con la revista #CARAS, Martha Higareda y Lewis Howes van a ser papás. ¡Asi fue revelada la noticia en su portada! pic.twitter.com/CEl3I5qvay — Ricardo Ayala Martínez (@Ricardoayala5) June 23, 2025

Hasta ahora, la pareja no tiene los nombres pensados para el bebé que nacerá en los próximos meses, aunque sí se han preparado de manera emocional y mental para la llegada de su primer hijo.

"Es algo que los dos soñamos y que también queremos abordar desde la conciencia. Y desde ahora estamos haciendo acuerdos, estar en la misma página, ser pacientes, y tenemos muchas conversaciones con gente que tiene hijos y les pedimos consejos“, aseguró Martha Higareda al respecto.

Fue en septiembre del 2023 que Lewis Howes le pidió matrimonio a la actriz mexicana. Después, en febrero de este 2025, la pareja dio a conocer que contrajo nupcias en una boda exclusiva.