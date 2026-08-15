Bruce Willis asiste a la boda de su hija con Demi Moore

El actor Bruce Willis volvió a ser visto en público luego de mantenerse alejado de los reflectores debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal, anunciado en 2022 por su familia.

La presencia de la estrella de cine en la boda de su hija Tallulah Willis, fruto de su matrimonio con Demi Moore, conmovió profundamente a los asistentes y a millones de seguidores que celebraron este emotivo momento familiar. Conoce cómo se vivió esta ceremonia y cómo luce el intérprete de 71 años.

Bruce Willis asiste a la boda de su hija con Demi Moore; las FOTOS conmueven a los fans

La boda de Tallulah Willis y el músico Justin Acee se llevó a cabo el 8 de agosto, en Sun Valley, Idaho, en un ambiente íntimo y lleno de amor. El actor Bruce Willis, acompañado por Demi Moore y sus otras hijas, fue captado en varias fotografías que rápidamente se difundieron en redes sociales.

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En las imágenes publicadas por Vogue y posteriormente difundidas en redes sociales se le ve sonriente, compartiendo un tierno momento con Tallulah, quien lució radiante en su vestido de novia. En una foto el actor estadounidense se encuentra abrazando a su hija, mientras ella recarga la cabeza en su hombro, y Justin Acee sostiene la mano de Bruce.

Bruce Willis, quien vive con demencia frontotemporal (DFT), acompañó a su hija Tallulah Willis en su boda con Justin Acee.



Padre e hija protagonizaron un emotivo momento juntos. pic.twitter.com/Yf8gvXD5Ig — Indie 505 (@Indie5051) August 15, 2026

Los fans reaccionaron con mensajes de apoyo y emoción, destacando la fortaleza del actor al participar en un evento tan significativo pese a las dificultades de salud que enfrenta. En 2022 la familia de Bruce Willis anunció que padecía afasia. En febrero de 2023, sus familiares explicaron que la enfermedad había evolucionado a demencia frontotemporal (DFT), condición que afecta el habla y la conducta.

Tallulah y Justin Acee iniciaron su relación en enero de 2023 y anunciaron su compromiso en diciembre de 2024. Finalmente, la boda se realizó el 8 de agosto, en la casa donde creció la hija de Bruce Willis y Demi Moore.

También fueron publicadas otras fotografías del día de la ceremonia nupcial en la que la actriz de La Sustancia aparece abrazando a su hija, así como de la pareja de recién casados en medio del bosque.

Willis y Moore tienen tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah.

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