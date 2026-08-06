Este 6 de agosto se estrenó la temporada 3 de Mi vida con los chicos Walter, a casi un año del estreno de la segunda entrega de la serie de Netflix. Así que si, como cualquier fan haría, no te resististe e hiciste un maratón y terminaste todos los capítulos en un día, la buena noticia es que ya comenzó a rodarse la cuarta temporada.

El gigante del streaming anunció ayer que ya está en marcha la grabación de la cuarta entrega de la producción basada en la novela juvenil homónima de Ali Novak (2014). Conoce en La Razón a quiénes veremos en pantalla de nuevo y a los talentos que se unen a la historia de Jackie Howard, Alex y Cole Walter.

Mi vida con los chicos Walter 4: ¿Qué actores se integran al reparto?

La cuarta temporada de Mi vida con los chicos Walter ya está en marcha y Netflix confirmó que el elenco principal seguirá siendo el corazón de la historia.

Mi vida con los chicos Walter 4 ı Foto: X @NetflixLAT

Los actores que regresan son Nikki Rodriguez como Jackie Howard, Noah LaLonde como Cole Walter, Ashby Gentry como Alex Walter, quienes sostienen el triángulo amoroso central que captó la atención de miles desde la primera entrega de la serie.

También estarán de vuelta Marc Blucas como George Walter y Sarah Rafferty como Katherine Walter. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado a los actores que se suman a la producción ni si habrá nuevos personajes.

Tráiler de Mi vida con los chicos Walter 3

De acuerdo con las fechas de estreno de las temporadas anteriores de Mi vida con los chicos Walter, es probable que la entrega 4 llegue a Netflix en agosto de 2027, es decir en un año.

Mientras tanto, te compartimos el tráiler oficial de la temporada 3, que se estrenó este jueves 6 de agosto:

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