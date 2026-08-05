¡Atención! Jackie, Cole y Alex regresan a la pantalla con nuevas historias que mantienen al filo del asiento a los seguidores de Mi vida con los chicos Walter.

La serie juvenil de Netflix se ha convertido en un fenómeno mundial lleno de romance, drama familiar y escenarios rurales. Tras el éxito de la tercera temporada, la plataforma confirmó que habrá una cuarta entrega, aunque aún no reveló todos los detalles.

Mi vida con los chicos Walter 4: ¿Cuándo se estrena la nueva temporada?

Es un hecho, la temporada 4 de la exitosa serie Mi vida con los chicos Walter ya comenzó a grabarse.

TE RECOMENDAMOS: Memoria recuperada México rescata el nacimiento de su animación

“Me emociona mucho contarles que la temporada 4 de ‘Mi vida con los chicos Walter’ ya está en producción en Calgary. Les dejo una foto de Jackie, Cole y Alex”, confirmó Netflix Latinoamérica este jueves 5 de agosto en X, antes Twitter.

Me emociona mucho contarles que la temporada 4 de 'Mi vida con los chicos Walter' ya está en producción en Calgary.

Les dejo una foto de Jackie, Cole y Alex. ✨ pic.twitter.com/kwiPyFYdl3 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 5, 2026

Los nuevos episodios de Mi vida con los chicos Walter llegarán en 2027, aunque todavía no se conoce la fecha exacta de lanzamiento ni la cantidad de capítulos que tendrá esta entrega de la historia.

En la tercera entrega Jackie confesó que ama a Cole, mientras Alex escuchaba la conversación, lo que aumentó la tensión de las cosas. Este conflicto, sumado a la emergencia que involucra a George Walter, marcó el rumbo de los episodios.

¿De qué trata la temporada 4 de Mi vida con los chicos Walter?

Netflix no ha publicado una sinopsis oficial de la cuarta temporada de la serie. Sin embargo, se espera que la historia continúe explorando las relaciones familiares de los Walter y los dilemas emocionales de los personajes, incluyendo el ya famoso triángulo amoroso de Jackie, Cole y Alex.

Puedes leer: