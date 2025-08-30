Mi vida con los chicos Walter: Reparto y personajes de la segunda temporada

La esperada segunda temporada de Mi vida con los chicos Walter se estrenó el jueves 28 de agosto en Netflix, con todos sus episodios disponibles desde ese día. Esta nueva entrega retoma la vida de Jackie Howard, quien regresa al pintoresco pueblo de Silver Falls, Colorado, tras el verano con la intención de aclarar sus sentimientos hacia Alex Walter y marcar distancia con Cole para poder hallar su lugar dentro de la numerosa familia Walter.

Jackie se encontrará ahora con un Alex más seguro y con una carrera en ascenso pues ha ganado popularidad por sus actuaciones en el rodeo. Mientras tanto, Cole Walter, afectado por una lesión que corta sus aspiraciones deportivas, lucha por hallar un nuevo propósito.

La serie Mi vida con los chicos Walter está basada en la novela juvenil de Ali Novak (2014), fue desarrollada por Melanie Halsall. Y hay una buena noticia, ya fue renovada para una tercera temporada, cuya producción ya está en marcha. Se prevé que se estrene en 2026.

Un añito en Colorado te cambia, literal. La segunda temporada de 'Mi vida con los chicos Walter' llega el jueves ❤️‍🔥 pic.twitter.com/Eptp3EY8ji — Netflix España (@NetflixES) August 27, 2025

Mi vida con los chicos Walter: Reparto y personajes de la segunda temporada

El reparto principal de la segunda temporada de Mi vida con los chicos Walter está integrado por:

Nikki Rodriguez como Jackie Howard , la joven de Manhattan que aún enfrenta el duelo por la terrible pérdida de su familia.

Ashby Gentry como Alex Walter , hermano Walter responsable y estudioso, ahora más confiado y popular en el pueblo.

Noah LaLonde como Cole Walter , el hermano problemático y apasionado, que lidia con un futuro incierto.

Sarah Rafferty como Katherine Walter , mamá y tutora legal de Jackie.

Marc Blucas como George Walter, esposo de Katherine y padre de varios hijos que están a punto de la quiebra.

También se mantienen los actores y actrices de la primera temporada:

Connor Stanhope como Danny Walter.

Johnny Link como Will Walter.

Corey Fogelmanis como Nathan Walter.

Zoë Soul como Hayley Young.

Alisha Newton como Erin.

Jaylan Evans como Skylar.

Además: Dean Petriw, Lennix James, Alix West Lefler, Isaac Arellanes, Myles Vincent Pérez, Gabrielle Jacinto, Ellie O’Brien, Mya Lowe, Kolton Stewart.

Acomódate, que esto empieza 🤠 La temporada 2 de 'Mi vida con los chicos Walter' llega el 28 de agosto. pic.twitter.com/vjdZ7fq4Fq — Netflix España (@NetflixES) July 5, 2025

Nuevos personajes que se unen a la segunda temporada: