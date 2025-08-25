Las Muertas de Netflix: Fecha de estreno y elenco de la serie de Luis Estrada

Las Muertas de Netflix es la primera serie de Luis Estrada, el director que a través de los años ha destacado por su sátira al gobierno y la sociedad mexicana. Su nuevo proyecto promete ser uno de los grandes estrenos en la plataforma de streaming y a continuación te compartimos todo lo que sabemos al respecto.
Sinopsis de Las Muertas
Basada en la obra de Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas está inspirada en hechos reales y sigue la historias de las ambiciosas hermanas Baladro, que convirtieron una red de burdeles en un imperio.
Sin embargo, la grotesca historia contada a modo de sátira de desarrolla después de la brutal muerte de dos mujeres, que desata el caos en el mundo de las protagonistas y provoca una serie de situaciones dramáticas y cómicas que dejan expuesto el sistema en el que viven.
La serie fue filmada en los Estudios Churubusco y en varios estados de la República Mexicana, los cuales fueron Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato.
¿Cuándo se estrena ‘Las Muertas’ en Netflix?
La serie contará con un total de seis episodios que se encontrarán disponibles a través de la plataforma de Netflix a partir del 10 de septiembre del 2025. Se trata del debut de Luis Estrada en la televisión.
Elenco de ‘Las Muertas’
El elenco de Las Muertas está compuesto de la siguiente forma:
- Arcelia Ramírez como Arcángela Baladro
- Paulina Gaitán como Serafina Baladro
- Joaquín Cosío como el Capitán Bedoya
- Alfonso Herrera como Simón Corona
- Mauricio Isaac
- Leticia Huijara
- Enrique Arreola
- Fernando Bonilla
- Salvador Sánchez
- Tenoch Huerta
- Dagoberto Gama
- Carlos Aragón
- Elías Toscano
- Ximena Romo
- Adrián Vázquez
- Yessica Borroto
- José Sefami
- Diego Jáuregui
- Paloma Woolrich
- Jorge Zárate
- Sonia Couoh
- Sofía Espinosa
- Eligio Meléndez
- Juan Carlos Remolina
- Enoc Leaño
- Marco Zetina
- Edwarda Gurrola
- Katia Rigoni
- Patricia Loranca
- Cecilia de los Santos