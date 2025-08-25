Las Muertas de Netflix: Fecha de estreno y elenco de la serie de Luis Estrada

Las Muertas de Netflix es la primera serie de Luis Estrada, el director que a través de los años ha destacado por su sátira al gobierno y la sociedad mexicana. Su nuevo proyecto promete ser uno de los grandes estrenos en la plataforma de streaming y a continuación te compartimos todo lo que sabemos al respecto.

Sinopsis de Las Muertas

Basada en la obra de Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas está inspirada en hechos reales y sigue la historias de las ambiciosas hermanas Baladro, que convirtieron una red de burdeles en un imperio.

Las hermanas Baladro sacudieron a toda la nación. ‘Las muertas’, la nueva serie de Luis Estrada, llega a Netflix este 10 de septiembre. pic.twitter.com/q8cF7ODgbS — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 21, 2025

Sin embargo, la grotesca historia contada a modo de sátira de desarrolla después de la brutal muerte de dos mujeres, que desata el caos en el mundo de las protagonistas y provoca una serie de situaciones dramáticas y cómicas que dejan expuesto el sistema en el que viven.

La serie fue filmada en los Estudios Churubusco y en varios estados de la República Mexicana, los cuales fueron Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato.

¿Cuándo se estrena ‘Las Muertas’ en Netflix?

La serie contará con un total de seis episodios que se encontrarán disponibles a través de la plataforma de Netflix a partir del 10 de septiembre del 2025. Se trata del debut de Luis Estrada en la televisión.

Elenco de ‘Las Muertas’

El elenco de Las Muertas está compuesto de la siguiente forma:

Arcelia Ramírez como Arcángela Baladro

Paulina Gaitán como Serafina Baladro

Joaquín Cosío como el Capitán Bedoya

Alfonso Herrera como Simón Corona

Mauricio Isaac

Leticia Huijara

Enrique Arreola

Fernando Bonilla

Salvador Sánchez

Tenoch Huerta

Dagoberto Gama

Carlos Aragón

Elías Toscano

Ximena Romo

Adrián Vázquez

Yessica Borroto

José Sefami

Diego Jáuregui

Paloma Woolrich

Jorge Zárate

Sonia Couoh

Sofía Espinosa

Eligio Meléndez

Juan Carlos Remolina

Enoc Leaño

Marco Zetina

Edwarda Gurrola

Katia Rigoni

Patricia Loranca

Cecilia de los Santos

Tráiler de ‘Las Muertas’