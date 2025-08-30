La tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter está en camino. Así lo confirmó Netflix hace unos días y aseguró que las grabaciones ya iniciaron, lo que generó que los fans de la serie estén cada vez más ansiosos por conocer el desenlace de la historia entre Jackie Howard, Alex y Cole Walter.

La serie está basada en la novela juvenil homónima de Ali Novak (2014) y causó impacto en la audiencia desde que se lanzó la primera temporada, en 2023. La segunda entrega se estrenó en la plataforma de streaming el jueves 28 de agosto y dejó más dudas que respuestas, manteniendo a los fans pendientes del drama amoroso.

Conoce lo que se sabe de la tercera temporada.

El pasado: complicado. El corazón: confundido. El drama: garantizado. 😮‍💨

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter?

Netflix confirmó que Mi vida con los chicos Walter regresará con una tercera temporada, la cual ya se encuentra en producción desde junio de 2025 en Calgary, Canadá. El rodaje, según medios locales, se inició el 6 de agosto y se extenderá por lo menos hasta inicios de diciembre. Se estima que la nueva entrega se estrene entre mediados y finales de agosto de 2026.

Al final de la segunda temporada dejó a los fans de la serie en incertidumbre, pues Jackie le confesó su amor a Cole, mientras Alex escuchaba accidentalmente, y justo después, emergió una crisis médica con George Walter, padre de ambos, lo que generó una emergencia familiar que deben atender.

Esta tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter retomará no sólo el triángulo amoroso de los jóvenes, también traerá a la mesa algunas historias intergeneracionales, por lo que la serie podrá capturar la atención del público sin importar su edad. Además, retomará temas como la importancia de los lazos familiares, la esperanza y la resiliencia, entre otros.

Del mismo modo, el elenco principal regresará esta tercera entrega: Nikki Rodríguez como Jackie, Noah LaLonde como Cole, Ashby Gentry como Alex, Sarah Rafferty como Katherine y Marc Blucas como George, junto al resto del clan Walter.

Hasta el momento, se sabe que al reparto se une Chad Rook, que dará vida a un nuevo personaje que podrá en apuros a los protagonistas, pues cambiará su relación y sus dinámicas cotidianas.