El club del crimen de los jueves: Reparto de la película de Netflix

El club del crimen de los jueves

El club del crimen de los jueves es una comedia de misterio que está basada en la exitosa novela homónima de Richard Osman y se estrenó en Netflix el 28 de agosto. La historia se desarrolla en una elegante residencia para jubilados llamada Cooper’s Chase, ubicada en la campiña inglesa.

Allí, un grupo de cuatro habitantes —una exespía del MI5, un exlíder sindical, un psiquiatra retirado y una exenfermera— se reúnen cada jueves sólo por entretenimiento para analizar casos criminales que han quedado sin resolver. Poco a poco, forjan una fuerte amistad.

Sin embargo, su pasatiempo da un giro inesperado cuando un promotor inmobiliario aparece asesinado en su vecindario. De la noche a la mañana los protagonistas se convierten en los líderes de una investigación real que los obliga a poner en práctica toda su astucia, conocimientos y experiencia acumulada para desentrañar el crimen, mientras confrontan oscuros secretos que amenazan la paz de su comunidad.

Por si aún no te animas a ver la película, te compartimos el tráiler oficial de El club del crimen de los jueves de Netflix Latinoamérica.

Son mayores, pero nada los detiene: un grupo de jubilados fan de los misterios toma casos sin resolver por hobby… hasta que se les cruza uno de verdad. 👀 'El club del crimen de los jueves' llega el 28 de agosto a Netflix. pic.twitter.com/zkI887jaP5 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 7, 2025

Reparto de la película de Netflix El club del crimen de los jueves

El reparto de esta nueva película reúne a figuras consagradas del cine británico que hacen que el público tenga grandes expectativas por la historia:

Helen Mirren, quien interpreta a Elizabeth Best , la astuta y decidida líder del grupo, con un pasado en relaciones internacionales o incluso espionaje (MI5).

Pierce Brosnan, que da vida a Ron Ritchie , un exlíder sindical con espíritu rebelde y gran sentido del humor, quien aporta pasión y dinamismo al grupo.

Ben Kingsley es Ibrahim Arif , un psiquiatra retirado de carácter empático, reflexivo y culto, que actúa como la voz de la razón del grupo.

Celia Imrie encarna a Joyce Meadowcroft, una enfermera viuda y recién llegada a la residencia, cuya calidez humana y curiosidad enriquecen la dinámica del equipo.

Los actores y actrices que complementan el reparto principal de El club del crimen de los jueves son: