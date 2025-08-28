Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero: Fecha de estreno y tráiler de la serie de Netflix

Juan Gabriel, uno de los artistas mexicanos más reconocidos en el mundo, falleció un 28 de agosto de 2016. A casi 10 años de su partida, Netflix sorprendió a los fans del Divo de Juárez lanzando un adelanto de la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, que promete ser un retrato íntimo de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante.

En redes sociales los fans del compositor de temas como “Amor eterno” y “Querida” ya manifestaron su emoción por la producción de María José Cuevas. La plataforma de streaming afirma que será “una celebración a su vida y a su obra”.

Conoce la fecha de estreno de la serie de Juan Gabriel y dale un vistazo al tráiler oficial de Netflix.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, esta es la fecha de estreno

La docuserie está bajo la dirección de María José Cuevas y cuenta con la producción de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, quienes trabajaron juntas en el documental La dama del silencio. El caso Mataviejitas. Este nuevo proyecto busca profundizar en los momentos más relevantes de la vida y carrera de Juan Gabriel.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recorrerá desde los orígenes del compositor, hasta sus inicios en la industria musical y los obstáculos a los que se superó para llegar a ser el ícono musical de la actualidad.

La serie se estrena este 30 de octubre y se podrá ver a través de la plataforma de streaming Netflix. Según la sinopsis de la producción, el material que se mostrará cada capítulo es inédito, pues es parte del archivo personal de Juan Gabriel.

Este estreno se suma a series, películas y hasta musicales que buscan honrar y mantener vivo el legado del intérprete también conocido como el Divo de Juárez.

Tráiler de la serie de Netflix

Netflix publicó hoy, a casi 10 años de aniversario luctuoso del compositor, el tráiler de la serie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero. Puedes darle un vistazo a la producción aquí:

Una celebración a su vida y a su obra, eso es ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’. La serie documental de María José Cuevas llega a Netflix este 30 de octubre.@soyjuangabriel pic.twitter.com/KR2QHL0ze4 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 28, 2025

¿Cuándo y cómo murió Juan Gabriel?

Juan Gabriel, ícono de la música mexicana, falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años. Murió en Santa Mónica, California, a causa de un infarto agudo al miocardio, de acuerdo con los reportes médicos. Su deceso ocurrió pocos días después de haber ofrecido un concierto como parte de su gira México es todo.

La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y a millones de seguidores en América Latina y Estados Unidos. Reconocido por su talento como cantante, compositor y productor, Juan Gabriel dejó un legado de más de mil 800 canciones y una huella profunda en la música popular. Su partida fue ampliamente lamentada por artistas y fans.