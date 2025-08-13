Merlina: ¿Quién es el monstruo en la serie de Netflix?

Merlina es todo un éxito en la plataforma de Netflix con su segunda temporada. La historia, si bien ha desatado controversia entre los fans por cambio importantes, también ha conquistado a público nuevo.

Ante ello, hay muchas personas que se preguntan cuál era la historia del monstruo en la primera temporada de Merlina, que fue muy importante cuando el show salió en 2022. Ahora, te contamos al respecto:

¿Quién es el monstruo en Merlina?

Como se mostró en la primera temporada, el monstruo que atacaba la escuela es en realidad Tyler Galpin, que es considerado como el antagonista secundario en esa primera parte que consiguió conmocionar a la audiencia.

Tyler es hijo del sheriff Donovan Galpin y su difunta esposa, Françoise , y residente de Jericho. Se sabe que fue la profesora de botánica de Nevermore, Marilyn Thornhill, quien hace que se encienda el monstruo dentro de él.

En la segunda temporada, lo podemos ver encerrado y Willow Hill, mientras que Thornhill cumple condena en una prisión lejana para impedir que ella ejerza algún tipo de influencia sobre él.

Ya que el personaje no presenta avances en su terapia, deciden trasladar a Thornhill a Willow Hill para que lo vea. Esto produce una reacción violenta de Tyler, quien al final se rebela, se transforma en Hyde y la mata con sus garras.

Si bien en la primera temporada el personaje de Merlina se encuentra en un triangulo amoroso donde también aparece Tyler y otro personaje llamado Xavier, para esta nueva temporada prefirieron dejar de lado esa historia, que para muchos es un acierto.