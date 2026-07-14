Flor Vigna es la octava confirmada de La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos México 2026 reveló a Flor Vigna como la octava habitante confirmada del reality show, una noticia ya esperada por el público que fue revelada este martes 14 de julio en punto de las 20:30 horas a través de una transmisión en vivo.

Este año, se han revelado a grandes personalidades de la televisión. Desde artistas consagrados como Cynthia Klitbo y Yahir, hasta estrellas de Internet como Aldo Rendón y Karina Torres.

Ahora, se suma al proyecto Flor Vigna, la cantante argentina que conquistó al público mexicano por su participación en Supernova 2026, donde se enfrentó contra Alana Flores y demostró que no tiene miedo de expresarse, pero sabe guardar su energía para el mejor momento.

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La revelación de la artista no causó demasiada sorpresa, pues si bien las pistas como sacos de boxeo, micrófonos y una prenda con las banderas de México y Argentina daban a entender que era ella, la famosa lo reveló de manera indirecta.

Y es que la noche antes de la confirmación, la famosa publicó en sus redes sociales un mensaje en el que comentaba que se encontraba en México, muy contenta de haber sido seleccionada para un proyecto masivo que a su vez, le causaba algo de miedo.

Sin embargo, en ese mismo momento comentó que se revelaría su participación este martes 14 de julio, por lo que no quedó duda que se convertiría en habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

Flor Vigna será la octava habitante confirmada de La casa de los famosos México #lcdlfmx #florvigna pic.twitter.com/8MDDuk6AMB — Vaya Vaya (@vayavayatv) July 14, 2026

Ellos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Hasta el momento, se han revelado a varios participantes del programa. La lista es la siguiente:

Ernesto Laguardia , actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México.

Karina Torres , creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato.

Ximena Herrera , actriz, modelo y cantante boliviana.

Aldo Rendón , estilista de las estrellas, mexicano.

Moisés Peñaloza , actor y modelo originario de Tamaulipas.

Cynthia Klitbo , actriz y modelo mexicana.

Yahir, cantante y ex participante de La Academia.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (hora del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas y en ViX la grabación 24/7.

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