Rosalía responde a la funa argentina y se disculpa por compartir un TikTok de Mia Khalifa

Luego de la funa, Rosalía lanzó un mensaje a sus fans, en especial a la comunidad argentina. La cantante catalana se disculpó con los fans de la Albiceleste y aseguró que todo se trató de un malentendido.

¿Cuál es el video de TikTok de Mia Khalifa que causó controversia en redes sociales entre los argentinos?

La cantante Rosalía compartió a través de TikTok un video que causó enojo entre los argentinos, pues aseguran que es una ofensa directa para su país y la Selección albiceleste.

Luego de la derrota del país suramericano frente a España, este domingo durante la final del Mundial 2026, Mia Khalifa publicó un clip en el que celebra haber apostado por España y haber ganado millones.

TE RECOMENDAMOS: Viral La incómoda reacción de Piqué al ver a Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

La creadora de contenido usó el tema “La Perla” de Rosalía de fondo y escribió: “Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

Antes de que Mia Khalifa eliminara el clip en TikTok, ante el acoso e insultos de los aficionados de la Selección Argentina, Rosalía compartió el TikTok. La acción de la intérprete catalana causó controversia en redes sociales, pues está próxima a ir al país del tango como parte de la gira La Perla de 2026.

Miles de argentinos comenzaron una “funa” y quienes compraron boletos para el show de Rosalía incluso comenzaron a organizarse para pedir la devolución de las entradas.

Además, en el programa argentino LA TRINCHERA la conductora Sofi Drehe lanzó insultos hacia la catalana, llamándola “gorda, put* y lesbiana”.

🚨 INSULTAN ARGENTINOS A ROSALÍA



“Rosalia es una gorda, put** y lesbiana”.



Esto después que la cantante replicó en TikTok un posteo de Mia Khalifa, en donde esta celebrando la derrota de la selección argentina, bailando al sol mientras canta una canción de Rosalía.



Sucios y… pic.twitter.com/AlL2JYpSEg — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 22, 2026

Rosalía responde a la funa argentina y se disculpa por compartir TikTok de Mia Khalifa

Tras la funa argentina, Rosalía aseguró que todo fue un malentendido y pidió disculpas.

“Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdóooonnnnnn”, escribió la catalana en una historia de Instagram con la bandera de Argentina.

Además, Rosalía agregó que no tiene nada personal contra el país suramericano. “Sólo tengo amor x Argentina”, agregó en otra historia junto a un corazón.

Rosalía envía mensaje a los argentinos que se ofendieron por el video de Mia Khalifa sobre la derrota de su Selección en el Mundial ı Foto: Captura de pantalla IG rosalia.vt

Te puede interesar: