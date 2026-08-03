El conflicto entre Yered Licona, conocida popularmente como La Wanders Lover, y la comediante regiomontana Ana Maldonado, alias Ana Show, alcanzó un punto crítico que ya incluye una pelea a golpes y una demanda en curso.

Fue este fin de semana que al final de una función de Guerra de Chistes en La Casa de Oscar Burgos ubicada en Santa Catarina, Nuevo León que comenzó una confrontación entre gritos e insultos.

🎭 La Wanders Lover y Ana Show protagonizaron un altercado al finalizar una presentación de Guerra de Chistes en La Casa de Oscar Burgos, en Santa Catarina. El momento fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales. #LaWanders #AnaShow #GuerraDeChistes pic.twitter.com/DMf1yz9apm — Quadratín Nuevo León (@QuadratinNL) August 2, 2026

La tensión aumentó y hubo un forcejeo entre La Wanders y Ana Show, en el que Radamés de Jesús intervino mientras le exigía al público que dejen de grabar con sus teléfonos.

Aunque Yered pudo abordar el vehículo que la transportaba, su hermana resultó herida durante el encontronazo. Fue a raíz de esto que la comediante anunció acciones legales contra Maldonado.

"Ya estoy cansada y harta de las burlas, provocaciones y agresiones verbales que durante estos meses he recibido por parte de Ana Maldonado. La situación terminó en un forcejeo, durante el cual mi hermana recibió un golpe. Se acabó. No voy a permitir que esto siga escalando", sentenció.

Por su parte, Ana reaccionó a través de un video en redes sociales donde aseguró que su intención no es continuar con el pleito y manifestó de manera contundente que “no quiere saber nada más de La Wanders Lover”, buscando desligarse de la polémica.

¿Por qué se pelearon Ana Show, y La Wanders?

El pleito entre las comediantes surgió principalmente por diferencias profesionales, roces en el escenario y comentarios personales que rebasaron el límite de la comedia.

Y es que ambas manejan un estilo de comedia directo e irreverente, por lo que durante eventos compartidos e intervenciones en programas, hubo burlas que pasaron de ser parte del show a sentirse como agresiones personales.

La rivalidad se intensificó cuando ambas comenzaron a enviarse indirectas y reclamos directos en entrevistas, podcasts y programas de televisión, lo que terminó por fracturar la relación profesional.

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