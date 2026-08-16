Gran Hermano Generación Dorada se vive con gran intensidad dentro y fue del reality, ya que el público define con su voto positivo quién permanece en la competencia una semana más.

Descubre quién tendrá que abandonar el programa este 17 de agosto.

Gran Hermano Generación Dorada: ¿Quién es el eliminado del 17 de agosto?

De acuerdo con una encuesta realizada por una página fan en redes sociales, los porcentajes de apoyo para las nominadas de esta semana en Gran Hermano Generación Dorada Argentina se distribuyen de la siguiente manera:

Yipio: 37,1%

Sol: 29,3%

Charlotte: 9,5%

Zilli: 7,2%

Luana: 7,1%

Tamara: 6,3%

Majluf: 3,7%

Los números reflejan que Yipio y Sol lideran la preferencia del público, mientras que Tamara y Majluf aparecen en la zona de mayor riesgo de salir del reality. Aunque estas cifras marcan una tendencia, lo cierto es que la votación oficial continúa abierta hasta la gala, por lo que cualquier cambio en el apoyo de los espectadores puede modificar el desenlace de la nominación.

Resultados parciales de la encuesta de Twitter | Voto positivo | #GranHermano



🟢 YIPIO 37,1%



🟢 SOL 29,3%



🟠 CHARLOTTE 9,5%



🟠 ZILLI 7,2%



🟠 LUANA 7,1%



🔴 TAMARA 6,3%



🔴 MAJLUF 3,7% — GH ENCUESTAS 🇦🇷 (@gh_trivia) August 15, 2026

¿Cómo votar por mis habitantes favoritos en Gran Hermano Generación Dorada Argentina?

A diferencia de las semanas anteriores, el público no tendrá que decidir quién sale de la competencia. En esta ocasión, la placa de Generación Dorada funciona con un sistema de voto positivo, lo que significa que los espectadores deben elegir a la participante que quieren que permanezca en el reality.

La votación en ghglobal.ar seguirá abierta hasta el domingo 16 de agosto, por lo que los porcentajes pueden variar antes de la gala de eliminación. Esto implica que las encuestas reflejan únicamente una tendencia y no garantizan el resultado oficial que se anunciará en Gran Hermano Generación Dorada.

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