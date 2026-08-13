Mabel, una mujer de 62 años, da a luz por primera vez en Argentina

Una mujer identificada como Mabel, de 62 años, se convirtió en madre por primera vez en Argentina, luego de dar a luz a su hijo David en el Hospital San Felipe de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

El nacimiento ocurrió durante la mañana del miércoles 12 de agosto, mediante una cesárea realizada por el equipo del área de Maternidad. El bebé pesó 2 kilos 750 gramos y, de acuerdo con lo informado por su madre, nació sano.

Mabel permanecía internada después del parto mientras se recuperaba de la intervención. David estuvo momentáneamente en el área de Neonatología para recibir atención y vigilancia médica antes de reunirse nuevamente con su madre.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia militar de EU Hegseth pone a los cárteles en la mira militar de EU y plantea tácticas usadas contra yihadistas

"Mamá a los 62 años"



Porque Mabel cumplió su sueño de ser mamá y se convirtió en la mujer más longeva de la historia argentina en dar a luz.



Lo logró aún habiendo atravesado la menopausia, tras un tratamiento de fecundación in vitro con ovodonación.



El bebé está sano. pic.twitter.com/8bC9lHsFfB — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 13, 2026

El nacimiento de David fue el resultado de un proceso de reproducción asistida. Mabel logró el embarazo mediante fecundación in vitro con ovodonación, tratamiento realizado en Rosario con el médico Matías Colabianchi.

La mujer explicó que desde hacía años tenía el deseo de convertirse en madre y que decidió recurrir a la reproducción asistida después de haber atravesado la menopausia.

“Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro”, relató Mabel después del nacimiento.

Según su propio testimonio, el embarazo transcurrió de manera favorable y finalmente llegó a término con la cesárea practicada en el Hospital San Felipe.

La obstetra Romina Ruffini, quien acompañó a Mabel durante la gestación, señaló que se trató de un embarazo que evolucionó con normalidad y destacó la tranquilidad con la que la paciente afrontó el proceso.

¿Qué se sabe del bebé?

El menor nació con un peso de 2.750 gramos y permaneció inicialmente en Neonatología, mientras Mabel se recuperaba de la cesárea.

La propia madre informó que el pequeño se encontraba bien y expresó su emoción tras conocerlo: “Es precioso, nació sano y bien”.

El caso ha llamado la atención en Argentina debido a la edad de Mabel y a que se trata de su primer hijo. Diversos medios lo han presentado como uno de los casos de maternidad de mayor edad conocidos en el país; sin embargo, no existe un registro oficial específico que permita afirmar que se trata de un récord nacional.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL