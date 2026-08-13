Hegseth pone a los cárteles en la mira militar de EU y plantea tácticas usadas contra yihadistas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que las Fuerzas Armadas de su país llevarán contra las organizaciones del narcotráfico tácticas desarrolladas durante 25 años para perseguir redes como las del Estado Islámico (ISIS) o Al Qaeda, además de señalar de forma expresa al tráfico de fentanilo y las plazas criminales en México.

Durante una intervención en un curso de operaciones en selva en Panamá, el jefe del Pentágono aseguró que cualquier organización dedicada al traslado de drogas o que represente una amenaza para ciudadanos estadounidenses y sus aliados quedará bajo la mira militar.

Hegseth explicó que Washington trabaja con Ecuador, Colombia y otros países para trasladar a tierra la presión que Estados Unidos ya ejerce contra embarcaciones vinculadas con el narcotráfico. “Como vieron con los ataques contra los barcos de drogas, buscamos el mismo efecto en tierra”, afirmó.

🚨El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, afirmó que los cárteles de droga serán objetivos militares si trafican estupefacientes o amenazan a estadounidenses.



Dijo que serán combatidos con tácticas usadas contra ISIS y Al-Qaeda. pic.twitter.com/I3Ch3YSLDO — Azucena Uresti (@azucenau) August 13, 2026

El funcionario planteó aprovechar la experiencia acumulada por las Fuerzas Armadas estadounidenses durante las campañas contra organizaciones terroristas fuera del continente. “Pasamos 25 años perfeccionando las cadenas de ataque para identificar y golpear redes al otro lado del mundo. ¿Por qué no tomar esas capacidades, con los mejores estadounidenses, y aplicarlas aquí?”, expresó.

La advertencia incluyó de manera directa a los principales grupos del crimen organizado de nuestro país. “Por eso hablaba en serio cuando dije que pusimos a los cárteles sobre aviso. Desde aquí abajo, con el tráfico de cocaína, hasta el fentanilo y las plazas de México”, señaló Hegseth.

Washington pretende articular esa estrategia mediante los dos comandos militares responsables del continente. El secretario indicó que los comandos Norte y Sur de Estados Unidos, Southcom tendrán participación conjunta en las acciones contra esas estructuras.

“Esta es una lucha contra redes que estamos facultando a Southcom y Northcom para ejecutar juntos en el hemisferio occidental, de manera implacable”, afirmó el titular del Pentágono.

Hegseth colocó el combate contra las organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína y fentanilo dentro de la estrategia militar estadounidense para enfrentar redes transnacionales, con operaciones coordinadas entre América del Sur, el Caribe, Estados Unidos y México.

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MSL