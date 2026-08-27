Muere Peter Cullen, el legendario Optimus Prime de Transformers

Peter Cullen, un ícono de la actuación de voz que inmortalizó personajes entrañables, falleció a los 85 años el miércoles 26 de agosto. Aunque su papel más célebre fue el de Optimus Prime en la saga Transformers, también destacó como la voz melancólica de Eeyore (Ígor) en Winnie the Pooh y como el rugido del Predador en la película de 1987.

Su versatilidad lo convirtió en una figura esencial de la cultura popular, por ello fans de todo el mundo se unen para despedirse. El actor tuvo una carrera que abarcó más de seis décadas y cientos de créditos en cine, televisión y videojuegos.

Muere Peter Cullen, Optimus Prime de Transformers

Peter Cullen murió el 26 de agosto de 2026 en su casa de Los Ángeles, California, EU, rodeado de su familia. El actor de voz tenía 85 años.

Según Variety, su agente confirmó la noticia y la familia pidió honrar su legado con compasión y lealtad, recordando su lema: “Sé lo suficientemente fuerte para ser gentil”.

Peter Cullen nació el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá, hijo de Henry y Muriel Cullen. Fue parte de la primera generación del National Theatre School of Canada, llegando a graduarse en 1963.

Uno de sus papeles más famosos fue el de Optimus Prime de Transformers. Su voz profunda y serena estuvo inspirada en su hermano Larry, un veterano de Vietnam; el tono definió al líder de los Autobots desde la serie animada de los años 80 hasta las películas de Michael Bay y videojuegos recientes.

RIP Peter Cullen 🥹🕊💙



"I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting." pic.twitter.com/BgWbCkJWK8 — Strictly 4 My X’ers (@Lizzs_Lockeroom) August 27, 2026

Además, Peter Cullen dio voz a Ígor, el burro melancólico de The New Adventures of Winnie the Pooh (1988-1991) y múltiples películas de Disney, siendo uno de sus papeles favoritos.

Otros papeles destacados incluyen la voz de King Kong en el remake de 1976, el villano KARR en Knight Rider, y los sonidos del Predator en la cinta de 1987.

Peter Cullen recibió el Lifetime Achievement Award en los Emmy de Niños y Familia en 2023. También fue incluido en el Transformers Hall of Fame en 2010.

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