¡Atención, fans! A 40 años de su estreno, Transformers: The Movie vuelve a los cines mexicanos en una versión remasterizada en 4K.
Cinemex y Cinépolis anunciaron que la película llegará el 17 de septiembre. El reestreno forma parte de la celebración mundial por el aniversario de esta cinta animada que marcó a toda una generación de fans. Conoce cuándo y cómo puedes comprar los boletos.
Transformers: The Movie remasterizada se reestrena en cines: Fecha y preventa de boletos
La preventa de boletos para ver la versión remasterizada en 4K de Transformers: The Movie ya está activa en la app y el sitio web de Cinemex o Cinépolis, según la cadena de tu preferencia. De este modo los seguidores de la saga pueden asegurar su lugar para revivir la batalla épica entre Autobots y Decepticons en pantalla grande a 40 años del estreno de la cinta en cines.
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¿Cuándo se estrenó Transformers: La película y de qué trata?
La cinta Transformers: The Movie, en español Transformes: La película, se estrenó originalmente en 1986 como la primera película animada de la franquicia. Tiene una duración de una hora y 24 minutos.
Esta historia está basada en la serie de televisión Transformers. Fue coproducida y dirigida por Nelson Shin, quien también produjo la serie de televisión, y escrita por Ron Friedman.
La historia muestra a los Autobots enfrentando a los Decepticons en una lucha decisiva, pero, al mismo tiempo surge una amenaza aún mayor: Unicron, un planeta devorador de mundos.
La trama mantendrá al público atrapado pues verá escenas de acción, sacrificio y momentos icónicos que marcaron el rumbo de la saga, una de las más queridas en la historia del cine.
Tráiler de Transformers: The Movie
A continuación, te compartimos el tráiler de Transformers: The Movie publicado por Cinemex.
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