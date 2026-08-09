¡Atención, fans! A 40 años de su estreno, Transformers: The Movie vuelve a los cines mexicanos en una versión remasterizada en 4K.

Cinemex y Cinépolis anunciaron que la película llegará el 17 de septiembre. El reestreno forma parte de la celebración mundial por el aniversario de esta cinta animada que marcó a toda una generación de fans. Conoce cuándo y cómo puedes comprar los boletos.

Transformers: The Movie remasterizada se reestrena en cines: Fecha y preventa de boletos

La preventa de boletos para ver la versión remasterizada en 4K de Transformers: The Movie ya está activa en la app y el sitio web de Cinemex o Cinépolis, según la cadena de tu preferencia. De este modo los seguidores de la saga pueden asegurar su lugar para revivir la batalla épica entre Autobots y Decepticons en pantalla grande a 40 años del estreno de la cinta en cines.

Transformers: The Movie ı Foto: Especial

¿Cuándo se estrenó Transformers: La película y de qué trata?

La cinta Transformers: The Movie, en español Transformes: La película, se estrenó originalmente en 1986 como la primera película animada de la franquicia. Tiene una duración de una hora y 24 minutos.

Esta historia está basada en la serie de televisión Transformers. Fue coproducida y dirigida por Nelson Shin, quien también produjo la serie de televisión, y escrita por Ron Friedman.

La historia muestra a los Autobots enfrentando a los Decepticons en una lucha decisiva, pero, al mismo tiempo surge una amenaza aún mayor: Unicron, un planeta devorador de mundos.

La trama mantendrá al público atrapado pues verá escenas de acción, sacrificio y momentos icónicos que marcaron el rumbo de la saga, una de las más queridas en la historia del cine.

Tráiler de Transformers: The Movie

A continuación, te compartimos el tráiler de Transformers: The Movie publicado por Cinemex.

A 40 años de su estreno, #Transformers: The Movie llega a la pantalla grande de Cinemex en una versión remasterizada en 4K. Estreno, 17 de septiembre y los boletos ya están disponibles en nuestra app y sitio web. pic.twitter.com/R971GEl4vk — Cinemex (@Cinemex) August 10, 2026

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