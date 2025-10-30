Mujeres, aún sin presencia como headlines en festivales de mpusica

Mon Laferte fue la única mujer que estuvo entre los headliners del Vive Latino este año

Aunque se reconoce que en los últimos 20 años la industria musical ha cambiado respecto a la paridad de género, aún la presencia de las mujeres como cabeza de cartel en festivales de música es casi nula. Sólo dos de cada 10 actos principales fueron de mujeres solistas o bandas integradas solamente por mujeres; es decir, que 0.4 por ciento de los shows fueron liderados por ellas, de acuerdo con el estudio Brecha de género y subrepresentación femenina en la industria musical, realizado por Ruidosa, Believe y Tunecore.

Para dicho estudio regional, entre 2022 y 2024 se analizaron 60 festivales masivos de ocho países de América Latina y el circuito latino en Estados Unidos. En total se verificaron seis mil 884 actos musicales de lineups oficiales.

El Dato: En el reporte se incluyó a Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, México y Costa Rica. El de menor participación de mujeres fue Costa Rica con 15%.

Se reveló que en los festivales las mujeres solistas representaron el 19 por ciento y las agrupaciones de mujeres sólo el uno por ciento, contra 28 por ciento de los proyectos conformados por hombres y 44 por ciento de hombres solistas.

El estudio “abre la conversación y hace que los promotores de los festivales y conciertos en este país, a la hora de estar haciendo el booking y negociar con los artistas, puedan cuestionarse y, de verdad, contabilizar cuántas mujeres y cuántos hombres (hay en su cartel).

“Sí hay un esfuerzo en el Flow Fest y en el ARRE, aunque son géneros también más dominados por hombres. Empiezan a abrir sus espacios”, comentó ayer durante la presentación del estudio Natalia Escobar, business development Senior Leader en Believe México.

2 mujeres solistas y una banda integrada sólo por féminas formaron parte del Vive Latino este año

La participación de las mujeres varía en los países incluidos: Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Por ejemplo, nuestro país tiene 20 por ciento, porcentaje similar al resto de los países. Sólo predomina Argentina con 29 por ciento, un avance que ha ocurrido luego de la aprobación de la Ley de Cupo para la Música, la cual establece un mínimo de 30 por ciento de participación femenina en eventos de música en vivo.

Dicho estudio se complementa con otro llamado Representación de mujeres en altos cargos de la industria de la música en Latinoamérica. Es importante conocer quiénes están tomando las decisiones y eso cómo influye en lograr o no una paridad de género. Al igual que las artistas, son pocas las que alcanzan un puesto de liderazgo, sólo 12 por ciento es CEO o presidenta, 34 por ciento es ejecutiva de medio mando y 27 por ciento tiene roles operativos.

En la música en vivo detrás del escenario, es decir, quienes se encargan de que un concierto ocurra, sólo nueve por ciento es mujer y el resto son puestos que ocupan los hombres. En disqueras, 17 por ciento del personal es mujer y el resto está conformado por varones.

Debido a estas brechas de género, hay artistas que están creando sus propios sellos discográficos, como la cantante de reguetón Charly Gynn, quien fundó Tempvs.

La creación del sello discográfico fue “justo una necesidad de crear una plataforma que me diera esa profesionalidad que necesitaba para entrar a los madrazos allá afuera. Me acerqué al principio a Elis Paprika; ella me asesoró muchísimo”, explicó en conferencia Charly Gynn.

La intérprete mexicana también señaló la falta de representación en el género urbano, a pesar de los pasos agigantados que han logrado varias cantantes.

“Empecé haciendo música, reguetón, porque decía: ‘Hay muchos que dicen, yo te doy. ¿Lo que quiere una morra dónde se puede escuchar?’. Es una necesidad muy profunda de verte representada. No es ser sólo musas sino ejecutoras, las que escriben, las que componen. Hay un montón de puestos que se necesitan llenar con esa participación de morras”, compartió la intérprete de las canciones “La Favorita” y “Tu Chula”.