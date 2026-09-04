El cantante Nio García y su esposa vivieron un momento de terror pues fueron víctimas de un violento asalto en su residencia de Puerto Rico. Tres hombres armados ingresaron a su casa y se llevaron más de 300 mil dólares en artículos de lujo.

Así fue el violento asalto que sufrió el cantante Nio García y su esposa

De acuerdo con reportes locales, tres sujetos armados y con el rostro oculto ingresaron a la vivienda de Nio García, en Gardenville, en Guaynabo, Puerto Rico, cuando estaba con su esposa, el 2 de septiembre. Estas personas lo golpearon mientras exigían dinero y objetos de valor.

En total, los delincuentes lograron llevarse más de 300 mil dólares en efectivo, ropa y joyas, además de pertenencias personales. El ataque ocurrió en horas de la madrugada, cuando la pareja se encontraba en casa.

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Tras el asalto, los agresores huyeron rápidamente, dejando a la familia conmocionada. Medios puertorriqueños aseguran que Nio García se negó a ser trasladado a un hospital, aunque sí fue revisado por paramédicos debido a los golpes que recibió.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para dar con los responsables, mientras seguidores y colegas del cantante expresaron solidaridad y exigieron justicia por el violento episodio que puso en riesgo la vida del intérprete y su esposa.

¿Cuál es el estado de salud de Nio García y su familia tras el violento asalto?

Unas horas después del asalto, el propio Nio García publicó en su historia de Instagram: “Estoy bien, mi familia está bien!! Gracias por sus mensajes, los amo! Dejo todo en las manos de Dios y de las autoridades”.

Además, su equipo compartió un comunicado en el que se señala que el intérprete no dará declaraciones mientras esté en proceso la investigación. “En estos momentos, el artista Nio García no ofrecerá declaraciones relacionadas con los hechos ocurridos, mientras la investigación se encuentre en curso.

“Nio García agradece profundamente el apoyo y la preocupación del público. Asimismo, solicita que respeten su espacio y privacidad, por su seguridad y la de su familia. Agradecemos la comprensión de los medios de comunicación y del público en general”, se lee.

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