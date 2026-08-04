Karely Ruiz cuenta cómo fue el robo en su casa: ‘Nos escondimos en unas escaleras’ | VIDEO

La influencer Karely Ruiz publicó un video en el que contó todo lo que sucedió el día del robo en que unos hombres armados se metieron a asaltar con violencia en su casa.

La creadora de contenido apareció en la grabación acompañada de su esposo Jhon Echeverry para relatar los hechos de ese trágica noche, pero también para responder a los usuarios que los atacaron y celebraron lo que les sucedió.

Así fue el robo en la casa de Karely Ruiz

Karely Ruiz contó que ella y su esposo estaban en su casa en la parte de sala de cine viendo la pantalla y estaban acompañados de un amigo que tienen en común, cuando empezaron a escuchar ruidos extraños de gente entrando a la vivienda.

La creadora de contenido señaló que los sujetos armados ingresaron por la puerta de la casa y no por una ventana como se dijo en las primeras versiones en medios.

Asimismo, señaló que a su esposo Jhon lo golpearon cuando ingresaron. Contó que los sujetos inmediatamente pidieron la ubicación del dinero a lo que su esposo les indicó que no tenían efectivo en la casa, pero que todo lo de valor estaba en la parte de arriba de vivienda.

Karely Ruiz dijo que los criminales les quitaron los teléfonos y los estrellaron para que no pudieran llamar a la policía. Pero que gracias a que su esposo pudo recuperar su reloj inteligente fue que pudieron pedir ayuda.

La influencer señaló que gracias al amigo que estaba con ellos lograron ahuyentar a los delincuentes, ya que su amigo empezó a hacer ruido para amagar a los criminales con que estaba llegando la policía.

Karely dijo que ella estaba en shock y que del susto de ver a los asaltantes se hizo del baño encima. Asimismo contó que del impacto no podía reaccionar pese a que su esposo le gritaba.

Una vez que lograron salir de la casa, Karely mencionó que ella y su esposo se escondieron en unas escaleras. Jhon contó que fueron a pedir ayuda a un vecino para que les dejara hablar con la policía, pero este vecino se negó a dejarlos entrar a su casa.

Karely Ruiz pide no difundir ataques o burlas sobre el asalto en su casa

Karely Ruiz dijo que no ofreció entrevistas porque en redes sociales se empezaron a difundir datos personales de su familia, como la dirección de su casa.

Asimismo, comentó que el video fue para aclarar algunos ataques que está recibiendo en redes, pues sus detractores afirman que ella planeó todo para tener más vistas. En el clip afirmó que ella no planeó nada y que realmente fue una situación muy difícil para ellos.

Jhon se refirió a Alfredo Adame, quien publicó mensajes para burlarse del robo en redes sociales, y pidió a los usuarios no seguir este tipo de narrativas negativas en redes.

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