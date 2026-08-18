¿Quién es Soraya Nieto, la cantante que recibió un botellazo en concierto? VIDEO

En redes sociales, la cantante folclórica Soraya Nieto se hizo tendencia tras recibir un botellazo en pleno concierto, agresión que causó gran preocupación entre los seguidores de la artista peruana que estaba en medio de su presentación.

La mujer sufrió cortes en el rostro por el impacto de la botella contra su cara, por lo que tuvo que recibir atención médica de manera inmediata y cancelar algunas de sus presentaciones futuras.

🚨 #Indignante

La #cantante folclórica Soraya Nieto fue golpeada en el rostro con una #botella de cerveza mientras se presentaba en un concierto en #Perú.



El impacto le provocó cortes en el rostro por lo que tuvo que recibir atención médica inmediatamente y posteriormente… pic.twitter.com/9ZXL5VDbs6 — Alfredo González (@alfredolez) August 17, 2026

En el video, podemos ver como la cantante rápidamente retrocede mientras que se cubre el rostro y detienen la música mientras solicitan orden entre los asistentes al evento, así como detener a la persona que lanzó la botella contra ella.

¿Quién es Soraya Nieto?

Soraya Nieto es una cantante folclórica peruana de música andina y difusora del quechua chanca, originaria de la región de Ayacucho, Perú.

En su cuenta de Instagram, cuenta con 711 seguidores y publica fotos de su día a día, así como detalles de sus presentaciones. Recientemente, se hizo viral por el ataque que sufrió en plena presentación.

“Entré en shock porque la botella reventó en toda en mi cara. Al reventar, parte de ello chocó con el marco de mis lentes. Gracias a mis lentes que, prácticamente, no perdí la vista. Veo mi mano, me toco la frente. Tenía un chichón enorme. Empiezo a gritar y digo: ‘Mi cara, ¿Qué me hicieron?’. Y veo mi mano que estaba llena de sangre”, narró la artista.

La joven dijo que recibió atención psicológica y actualmente sigue con tratamiento profesional. Sobre la experiencia, admitió que siente temor de regresar a los escenarios ante el miedo de sufrir una nueva agresión.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado solicitando medidas de protección para la artista, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo para la integridad de la estrella.

La artista pidió a las autoridades que intensifiquen la búsqueda del responsable identificado como Agustín Vidal Prado, de quien se desconoce su paradero. “Espero que actúen y logren ubicar al presunto agresor, porque hasta el momento no se tiene información”, expresó.

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