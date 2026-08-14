Javier Camarena, un concierto con sabor a Veracruz

EL TENOR MEXICANO, ayer, durante la apertura de la FILAH

CON EL IMPONENTE Paraguas del Museo Nacional de Antropología a unos pasos y con Veracruz en el corazón, el reconocido tenor mexicano Javier Camarena, originario de ese estado, se ganó las ovaciones de decenas de personas que se dejaron llevar por el canto del artista, quien estuvo acompañado de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y las jaranas y el arpa de la agrupación Tlen Huicani, durante la apertura de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).

El tenor, que ha pisado los más importantes teatros del mundo como la MET Opera, si bien interpretó arias que han sido fundamentales en su trayectoria, gran parte del programa lo dedicó a su natal Veracruz, que este año es el invitado de honor de la FILAH junto a Francia.

El Tip: Durante 11 días, la FILAH tendrá 150 presentaciones editoriales, 87 talleres y 22 conversatorios.

La primera parte del concierto deleitó con la pasional y emotiva interpretación de L’amour... Ah lêve-toi soleil..., de la ópera Romeo y Julieta, de Gounod; y una de las arias más entrañables de su carrera, Ed ancor la tremenda porta... Come uno spirto angelico..., de Roberto Devereux, de Donizetti.

Este 2026, “estoy celebrando 22 años de carrera artística. Antes de mi debut en el Palacio de Bellas Artes, en 2004, canté por primera vez esta aria de Donizetti, que tiene un significado muy especial”, compartió Javier Camarena antes de su interpretación.

Antes de unir su voz con la orquesta en esta aria, disfrutó de cada nota y la emotividad transmitida fue tan entrañable que los asistentes le gritaron: “¡Bravo!”.

Javier Camarena, quien se sabía frente a un público diverso y no necesariamente asiduo a la ópera, quiso quitar la solemnidad e invitó a los presentes a entonar la famosa canción napolitana Funicullì funicullà. El ánimo fue tanto que lo acompañaron también con las palmas.

Casi a la mitad del programa, los asistentes se dejaron llevar por la música veracruzana, a través de “Mi amor por ti”, de Miguel Pous, célebre pianista, arreglista y compositor. Javier Camarena disfrutó de este canto que lo devolvió a su natal estado. Al final, le mandó un beso a alguien entre el público.

“Sólo Veracruz es bello, dicen por ahí”, comentó antes de dar paso a uno de los boleros que le recuerda siempre a su abuela, a quien le encantaba escuchar a La Sonora Santanera, “Perfume de Gardenias”, que los asistentes cantaron todavía con timidez.

Luego siguió una exquisita versión de “Bachata rosa”, de Juan Luis Guerra, que invitó a bailar, pero también a disfrutar de la voz del tenor y de los arreglos del pianista Ángel Rodríguez.

Con un remix de clásicos de Agustín Lara, entre éstas, “Mujer” y “Veracruz”, el encanto de ese estado se apoderó del público que cantó animado. “¡Arriba Veracruz!”, gritó Javier Camarena.

Ya embelesados por los sonidos de aquella entidad, se incorporó la emblemática agrupación Tlen Huicani, que hechizó con “La bamba”, entre jaranas y un arpa.

Javier Camarena volvió a incorporarse para la última parte del programa, que incluyó “A unos ojos”, “La bruja” y “La cigarra”. En esta última cantó con todo el sentimiento: “Quiero morir cantando como mueren las cigarras”.

El público le aplaudía y entusiasmado, pidió un tema más, así que Javier Camarena le obsequió la interpretación de “Solamente una vez”, que fue ampliamente celebrada.

La FILAH estará hasta el 23 de agosto y contará con 350 actividades culturales y académicas en el Museo Nacional de Antropología.