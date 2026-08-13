“Algodón de azúcar no es un teatro complaciente”

El actor Alejandro Morales, al dar vida a Magenta en la puesta en escena que llega al Teatro Esperanza Iris.

Después de más de 100 presentaciones y de un rotundo éxito en México y en el extranjero, la dramaturga Gabriela Ochoa celebra que Algodón de azúcar siga en la cartelera y consiga nuevos espacios. Lo festeja, porque esta puesta en escena “no es teatro fácil, no es complaciente ni comercial. Visualmente es atractiva, pero toca fibras sensibles que son difíciles de digerir”, dijo a La Razón.

La puesta, que pisará por primera vez el Teatro Esperanza Iris este fin de semana, sigue la historia de Magenta (Alejandro Morales), un hombre perdido que en medio de una tormenta se encuentra a unos payasos que lo llevan a una feria abandonada, donde recordará momentos de su infancia que pronto se convertirán en una pesadilla.

Para estas funciones especiales, Gabriela Ochoa, directora del montaje, incorpora nuevos elementos. “Vamos a tener a dos músicos, uno tocando el acordeón, que es el instrumento que siempre estaba, y el otro, la tuba.

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“La música va a tener también otros colores, pero también las escenas. Va a haber una presencia más, que hace muchas veces el músico en escena, como los dolientes o los familiares”, detalló.

Si bien en el montaje está presente el abuso infantil, Gabriela Ochoa reconoció que al inicio hubo otro aspecto. “Quería hablar en primer lugar de la ternura, pero muchas veces está idealizada”, contó.

Resaltó que la obra conecta con las personas, porque también nos lleva a preguntarnos quiénes fuimos. “No nada más es un público de teatro, que muchas veces también nos pasa, es general”, dijo.

Las funciones serán el sábado a las 19:00 y el domingo a las 18:00 horas.

Algodón de azúcar

Cuándo: 15 y 16 de agosto

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Horarios: sábado 19:00 y domingo 18:00 horas

Localidades: de $200 a $400