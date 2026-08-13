Vicente Quirarte dejó inconclusa una nueva edición de Santa

El poeta, narrador y ensayista Vicente Quirarte, quien murió el martes pasado, trabajaba en una edición ecdótica de la novela Santa (1903), del escritor Federico Gamboa, en la que pretendía que se reflejara el habla mexicana, un proyecto que esperan continuar, dio a conocer ayer Gonzalo Celorio, luego de encabezar la primera guardia de honor que montaron integrantes de la Academia Mexicana de la Lengua (AML) como parte de las honras fúnebres del fallecido autor.

El dato: Durante un año, la AML guardará un duelo. Cuando se cumpla ese periodo, la silla que dejó vacante el poeta se pondrá a concurso y le rendirán un homenaje.

“El manuscrito de Santa está en la biblioteca de la academia y llevaba trabajando mucho tiempo. Es la primera novela del siglo XX. Se editó en España y la modificaron para adaptarla a la norma lingüística propia de aquel país y no tenemos una edición en donde se respete el original del habla mexicana; eso es lo que estaba haciendo Vicente Quirarte.

“Adelantó mucho y esperamos que podamos continuar con su labor hasta publicar esta obra importantísima en la historia de la literatura mexicana”, detalló Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua.

60 obras legó el poeta, ensayista, dramaturgo y académico

No fue el único proyecto en el que estaba trabajando Vicente Quirarte, también estaban, un libro dedicado a los escritores del siglo XIX al XXI que hacen referencia a la ciudad de Nueva York en sus escritos y otro de la infancia de los escritores, por mencionar algunos.

Conocido como un apasionado de los libros, su vasta biblioteca será donada a la Academia Mexicana de la Lengua, informó su hermano Xavier Quirarte, quien recordó que el poeta siguió el legado de su padre Martín Quirarte, quien también tuvo un amor profundo por México. Además, rememoró el gran sentido del humor que heredó de su madre.

Se eligió esta fotografía del autor de Amor de ciudad grande para despedirlo. ı Foto: David Patricio|La Razón

“Creo que su literatura de alguna forma refleja este amor a México y especialmente a la ciudad. De los grandes recuerdos que tengo de nosotros es caminar por San Juan de Letrán de niños, mi hermano mayor nos llevaba a ver herramientas, a ver bocinas de estéreo, agujas para tocadiscos. Era descubrir el Centro Histórico que tanto amamos”, compartió.

ÚLTIMO ADIÓS. Entre miradas llenas de tristeza, abrazos, anécdotas y recuerdos, amigos y familiares se despidieron de Vicente Quirarte, quien, como cronista, poeta, ensayista y académico, dejó una huella imborrable.

Acudieron autores como Myriam Moscona, Coral Bracho, Socorro Venegas, Rosa Beltrán y Jorge Comensal. Además, la artista Carmen Parra y el historiador Javier Garciadiego, entre otros.

La primera guardia de honor estuvo encabezada por Silvia Molina, Jorge Ruiz Dueñas, Javier Garciadiego, Adolfo Castañón, José Luis Díaz Gómez, Rosa Beltrán, Jesús Silva-Herzog Márquez, Gonzalo Celorio, Fernando Nava López, Rodrigo Martínez Baracs, Liliana Weinberg, Flavio González Melo y Marina Garone. Se pidió un minuto de silencio para despedirlo.

Tras darle el último adiós, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, expresó: “La universidad está de luto, fue un gran universitario que tendió puentes entre las letras y la historia y, en general, entre todas las humanidades. La universidad pierde no sólo un gran académico, sino un gran ser humano, pero el consuelo que nos queda es que tenemos su obra para recordarlo”.

Mientras que el ensayista y narrador Adolfo Castañón destacó su legado. “Fue una persona noble, decente, íntegra, un artesano de la palabra y un caballero de las letras, pero, sobre todo, un universitario. Mis condolencias a todos los universitarios. Y a todos los que tienen un libro en la mano”, expresó al borde del llanto.

Por su parte, el escritor Benito Taibo recordó una foto que justo ayer veía cuando estuvieron en un Encuentro de Jóvenes Escritores en Cuautla. “Siempre fue una guía, un ejemplo de rectitud, de nobleza, de generosidad, un grandísimo poeta, pero sobre todo una grandísima persona”.

Los restos de Vicente Quirarte fueron cremados ayer y las cenizas permanecerán en una iglesia en el centro de la Ciudad de México, detalló su hermano, el músico y periodista Xavier Quirarte.