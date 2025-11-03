Luisito Comunica habla del asesinato de Carlos Manzo: ‘Quieres hacer las cosas bien y te matan’

El creador de contenido Luisito Comunica habló sobre el caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo en un breve mensaje publicado en sus historias de Instagram.

El influencer señaló que solo se pronunciaba porque sus seguidores le pidieron que hiciera algún comentario al respecto del tema, pero aclaró que a él no le gusta hablar porque cada vez que emite algún mensaje de temas políticos lo atacan en las redes sociales.

Luisito Comunica emite mensaje sobre muerte de Carlos Manzo

El creador de contenido dijo que cuando alguien quiere hacer bien las cosas lo matan los malos y fue lo único que mencionó sobre este caso que ha impactado a México.

"Qué horrible la noticia del alcalde de Michoacán que mataron, pues porque quería hacer las cosas bien, acá en México quieres hacer las cosas bien y pues llegan y te matan… Cada que hablo de este tipo de temas empiezan unas campañas de desprestigio en mi contra, me acusan de cosas feísimas. Lo único que diré es que es muy triste. Tu quieres hacer algo bien en el gobierno, te matan los malos”, mencionó el influencer en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

Cuando Luisito Comunica llegó a la marcha contra la gentrificación y lo corrieron de la manifestación, él publicó un video sobre el tema y se generó gran polémica con los comentarios del influencer, además salió a la calle grabar y una mujer lo increpó y se desató más la controversia a tal grado que el creador de contenido ya no quiso hablar más del tema en otros lugares.

¿Qué pasó con Carlos Manzo?

El sábado 1 de noviembre, en la celebración de Día de Muertos en Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo estaba en el Festival de las Velas, acompañado de los habitantes del municipio y también de sus hijos y su esposa.

Cuando un sujeto llegó, filtró la seguridad y le disparó delante de todos los asistentes.