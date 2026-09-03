Luisana Lopilato interpreta a Pepita La Pistolera en la película de Lucía Puenzo

La actriz argentina Luisana Lopilato regresa al cine con un papel importante para su carrera artística, pues, bajo la dirección de Lucía Puenzo, protagoniza Pepita, La Pistolera. Se trata de un thriller dramático inspirado en hechos reales que revive la historia de una de las mujeres más temidas del hampa de Mar del Plata: Margarita Graziana Di Tullio.

El filme se estrenó este 3 de septiembre en cines de Argentina y muestra el ascenso Pepita en un mundo dominado por hombres, donde se ganó respeto y temor gracias a su carácter indomable y su hábil uso de las armas. Pero, más allá de eso, se busca brindar al público una mirada profunda a la mujer que dio vida a la leyenda.

Póster de la película Pepita, la Pistolera ı Foto: Especial

¿Quién es Luisana Lopilato, protagonista de Pepita, La Pistolera?

Luisana Lopilato es una de las actrices argentinas más reconocidas a nivel internacional. Su carrera abarca televisión, cine, teatro y música. Este 2026 protagoniza la película Pepita, La Pistolera, donde interpreta a la legendaria criminal Margarita Di Tullio.

La intérprete nació el 18 de mayo de 1987 en Buenos Aires. Comenzó su carrera como modelo infantil y debutó en televisión en Chiquititas. Su salto a la fama llegó con Rebelde Way (2002), donde interpretó a Mía Colucci y formó parte de la banda Erreway. Posteriormente protagonizó la exitosa comedia Casados con hijos como Paola Argento.

Es hermana de la actriz Daniela Lopilato y del actor Darío Lopilato.

Luisana Lopilato también ha destacado en el cine en títulos como Perdida (2018), La corazonada (2020), Pipa (2022) y Matrimillas (2022). También ha trabajado en producciones internacionales como Fair Market Value.

Desde 2011 está casada con el cantante canadiense Michael Bublé, con quien tiene cuatro hijos.

Tráiler de Pepita, La Pistolera

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Pepita, La Pistolera, película protagonizada por Luisana Lopilato y dirigida por Lucía Puenzo. Por el momento, la cinta está disponible sólo en cines de Argentina.

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