La figura de Pepita La Pistolera se convirtió en un mito de Argentina en los años 80. Entre cabarets, armas y un carácter indomable, esta mujer dejó una huella que aún hoy genera fascinación y polémica.

Margarita Graziana Di Tullio, nombre real de esta figura, es recordada como una de las mujeres más temidas de Mar del Plata en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la violencia, el poder y la transgresión; descubre quién era y cuál es su historia.

¿Quién es Pepita La Pistolera y cuál es su historia?

Margarita Graziana Di Tullio, conocida como Pepita La Pistolera, nació el 15 de junio de 1948 en Mar del Plata, Argentina, en un contexto humilde y desde pequeña mostró un carácter fuerte.

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En su infancia practicó boxeo, disciplina que le dio habilidades físicas y un espíritu combativo que años más tarde le servirían en su “negocio” y en la cárcel. A los siete años ya robaba las limosnas en la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes y más tarde su padre le enseñó a usar la pistola.

Con el paso de los años se dedicó al mundo de la noche porteña, pues se volvió regente de cabarets y dueña de espacios donde se mezclaban la bohemia, el espectáculo y el crimen. En 1966 fue encerrada en la cárcel por primera vez, acusada de robo a mano armada de un auto; solía desfalcar a las parejas de turistas que visitaban Mar del Plata mientras estos tenían intimidad a borde de sus autos.

Su apodo de Pepita La Pistolera surgió por la facilidad con la que esta mujer portaba armas y por la fama de resolver conflictos a tiros. En un ambiente dominado por hombres, Margarita Graziana Di Tullio se ganó respeto y temor, convirtiéndose en una figura central en el mundo de las bandas delictivas.

La vida de este personaje estuvo marcada por múltiples enfrentamientos con la policía, disputas con otros grupos criminales y una personalidad que desafiaba las normas sociales de su época al encabezar negocios ilícitos.

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