El noviazgo entre la cantante Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez ha sido uno de los más comentados en el mundo del espectáculo desde hace tiempo. Sin embargo, recientemente surgieron rumores en redes sociales que apuntan a que la relación de los famosos habría llegado a su fin tras dos años juntos.

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron? Te contamos

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez son noticia pues se difundió que habrían terminado. La noticia surgió a raíz de una declaración presuntamente hecha dentro de La Casa de los Famosos México, cuando Ese Pérez comentó que la pareja ya no estaba junta.

Las palabras del creador de contenido fueron retomadas por diversos medios y usuarios de redes sociales, lo que desató especulaciones sobre el estado actual de la relación de la actriz y el comediante.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ı Foto: YT: Yordi Rosado

Lo cierto es que hasta el momento ni Susana Zabaleta ni Ricardo Pérez han confirmado o desmentido la separación. Del mismo modo, no se ha encontrado evidencia de que Ese Pérez haya hecho esta declaración, por lo que no se puede confirmar si se trata de un rumor o de una realidad.

Esta es la historia de amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

Susana Zabaleta, de 60 años, y Ricardo Pérez, de 29 años, comenzaron su relación hace dos años. Cuando anunciaron su noviazgo se convirtieron en una de las parejas más inesperadas y comentadas por la diferencia de edades, pero ellos han expresado en varias entrevistas que éso no es impedimento para su amor.

La actriz y el comediante suelen compartir fotografías y videos juntos en redes sociales, mostrando sus viajes, así como algunos momentos románticos y de complicidad.

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