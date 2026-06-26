Xuxo Dom reaparece tras atropellar a motociclista y Ricardo Pérez pide que ‘pague con cárcel’

En las últimas horas, el creador de contenido Jesús Domínguez, mejor conocido como Xuxo Dom, se colocó al centro de al controversia tras ser señalado por atropellar a un motociclista y haberse dado a la fuga en Tlalnepantla.

La denuncia ciudadana fue publicada en redes sociales y explicaba que el motociclista terminó lesionado después del accidente, por lo que buscaban al responsable. Ante esto, el público identificó las placas del creador de contenido.

Xuxo Dom confirma que atropelló a un motociclista y se fugó

La noticia se hizo viral en redes sociales, junto con el número de placa y modelo del vehículo que dejó herido a un motociclista. Ahora, Xuxo Dom ha publicado un comunicado en el que asume su responsabilidad.

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“Hago este comunicado con el más profundo respeto y preocupación por el bienestar del conductor de la motocicleta involucrado en el lamentable hecho de tránsito ocurrido la mañana del día Martes 22 de Junio en Tlalnepantla”, comenzó y aseguró que buscaba que el afectado “reciba la mejor atención médica posible y logre una pronta recuperación”.

Aseguró que su intención no era evadir su responsabilidad. “Si el día de los hechos opté por estar en un lugar seguro, fue única y exclusivamente porque mi integridad física y mi vida se encontraban en riesgo inminente ante la aglomeración de personas y el ambiente de tensión que se generó en ese momento”, contó.

“Actué bajo un temor fundado por mi seguridad, pero nunca con la intención de abandonar la situación”, agregó y aseguró que ya se ha puesto en contacto con las personas cercanas al motociclista “para ver de qué manera puede apoyarlo”.

Finalmente, pidió “frenar cualquier llamado a la violencia, amenazas o actos de justicia por propia mano” y aseguró que los canales legales ya estaban en curso.

La publicación no fue nada bien recibida por el público, quienes lo criticaron fuertemente por darse a la fuga y no hacerse responsable de manera inmediata por la salud del hombre al que atropelló.

Ricardo Pérez reacciona a la polémica de Xuxo Dom

Por si fuera poco, el creador de contenido también recibió una respuesta por parte de Ricardo Pérez de La Cotorrisa. Recordemos que desde hace tiempo ha habido una rivalidad entre el famoso y los creadores del podcast.

Esto después de que él los denunció por acoso debido a bromas subidas de tono sobre su esposa, las cuales no le cayeron bien ni al influencer ni a su pareja, Jesica Bustos. El caso sigue abierto.

A través de su cuenta de X, Ricardo publicó dos mensajes breves en los que se burlaba de la situación de su contraparte. “Diría el buen Xuxo, que pague con cárcel”, se burló primero.

También, en un una publicación donde replicaban el comunicado de Xuxo Dom, Pérez reaccionó con la expresión “D’oh!”, popular de Homero Simpson, personaje que imita Dom en videos.

diria el buen xuxo, "que pague con carcel" — Ricardo Pérez (@ricardomedijo) June 26, 2026

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