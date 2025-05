¿Qué le pasó a Ricardo Pérez de ‘La Cotorrisa’? Podría usar una prótesis | VIDEO

Ricardo Pérez preocupó a sus fans al revelar en un reciente episodio de La Cotorrisa que podría tener que utilizar una prótesis de rodilla tras ser sometido a una importante operación para mejorar su salud.

El comediante que es muy conocido en redes sociales, fue hospitalizado la semana pasada por el tema de sus rodillas. “La rodilla, la rodilla, toda la vida he batallado con la rodilla y acabo de valer ve... Pero pues nada, si quieren más detalles pregúntenle a mi doctor. Ya, a salir adelante”, comentó Ricardo Pérez en el video.

Ricardo Pérez comparte detalles de su estado de salud

Al parecer, las hospitalizaciones recientes del novio de Susana Zabaleta son respuesta a que el comediante ha tenido complicaciones en su rodilla por varios años, pues desde hace tiempo, la misma se habría quedado sin ligamentos, lo que afecta su movilidad.

“Se me volteó tan gacho la rodilla que se volvió ‘dorilla’... mi pin** pu** rodilla, la que me ha fallado, resulta que llevaba no sé cuántos años sin ligamentos, entonces ya se puteó bastante…”, contó entre risas.

Al parecer, fue a partir de que terminó la grabación del episodio con Grupo Firme que el famoso comenzó a mostrar dificultad para moverse, pues tenía los ligamentos desgastados en una de sus rodillas.

“Estamos intentando evitar la prótesis todo lo posible porque tengo 30 años y una prótesis es como de 15 años, ni modo que este yo programando cada 15 años mi nueva rodilla. Ahorita van a intentar solucionar todo el cagadero que hay ahí, que llevo tres semanas como Cuasimodo…”, expresó, incluyendo su humor característico.

Hasta el momento, se sabe que Ricardo Pérez ya se sometió a la operación de rodilla para tratar de mejorar este detalle en su salud, aunque reveló que necesitará usar bastón durante algunas semanas, mientras se recupera y mencionó que El Cojo Feliz le regaló uno.